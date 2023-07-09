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結束訪華行程 財長葉倫重申：美不尋求與中經濟「脫鉤斷鏈」

記者謝守真／即時報導
財長葉倫9日結束訪中行前，在美國駐北京大使館召開記者會，重申美國不尋求與中國「脫鉤斷鏈」。（美聯社）
財長葉倫9日結束訪中行前，在美國駐北京大使館召開記者會，重申美國不尋求與中國「脫鉤斷鏈」。（美聯社）

財長葉倫（Janet Yellen）於9日結束訪問中國行程前，在美國駐華使館記者會上指出，美國和中國存在著重大分歧，而這些分歧需要明確而直接的溝通，但她認為，兩國在改善關係取得一些進展。並再次重申，美國不尋求與中國經濟「脫鉤斷鏈」。

據澎湃新聞消息，財長葉倫9日在美國駐華使館召開記者會。此行為葉倫首次以美國財政部部長的身分到訪中國，也是繼國務卿布林肯之後，不到三周時間裡第二位訪華的拜登政府高級官員。

葉倫於記者會上指出，「美國和中國存在重大分歧。這些分歧需要明確而直接的溝通。拜登和我都沒有從『大國衝突』的角度看待美中關係。」她強調，中美兩國都有義務負責任地管理這一關係，並稱她此行的目的是與中方新的經濟團隊建立並深化關係，以期穩定兩國關係、減少誤解風險、探討合作領域。

葉倫還稱，過去這幾天，她與中國國務院總理李強、國務院副總理何立峰等中方官員的雙邊會談長達10個小時。在她看來，這些溝通是「直接、實質性、有成效的」。

此外，葉倫還表示，她在和中國官員會談期間再次重申，「美國不尋求與中國『脫鉤』的立場」。因為中美作為全球兩大經濟體，「一旦『脫鉤』對兩國的影響都將是災難性的，也會給世界帶來不穩定」。然而，她強調，美國採取的關鍵供應鏈的多樣化與「脫鉤」是有重要區別的。

針對葉倫先後多次表態「美方不尋求脫鉤斷鏈」的說法，環球時報引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲說法稱，「希望美國言行一致，不要玩用『去風險』替代『全面脫鉤』的話術」。

他分析，中國當然也樂見公平競爭，但什麼是公平競爭，不是美方說了算，應該中美相互協商，互相認可，如果僅限美國的界定，那對中國就不公平了。

葉倫 國務院 拜登

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