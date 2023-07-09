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4亞太國連2年出席 北約聚焦中國 造成內部分歧緊張

編譯潘勛／綜合8日電
澳洲、日本、紐西蘭、南韓四個國家領袖今年將參加在立陶宛舉行的北約峰會，已是連續第二年，顯示北約對亞太地區的關注。圖為四國領袖去年出席北約峰會。(Getty Images)
澳洲、日本、紐西蘭、南韓四個國家領袖今年將參加在立陶宛舉行的北約峰會，已是連續第二年，顯示北約對亞太地區的關注。圖為四國領袖去年出席北約峰會。(Getty Images)

北約組織(NATO)峰會本周將在立陶宛召開；由於組織創設焦點已由嚇阻前蘇聯對歐洲動武，轉為制止中國的全球野心，成員國對任務變更、招致北京指責為教唆對峙，內部關係出現緊張；澳洲、紐西蘭、南韓及日本四個國家領袖也將參加這次峰會，已是連續兩年如此。

華爾街日報(WSJ)8日報導，北約此次峰會的議程，在增加海上、網路安全合作，存乎於心的是來自中國方面的挑戰。

北約領袖表示，中國動作頻頻，主張擁有南海控制權，而全球貿易每年有數兆元要經過南海，再加上中國核武庫、網路戰力都成長，讓歐洲、北美及亞洲國家都感關切。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)表示，北約目前、未來都是北美及歐洲的區域同盟，但亞太地區遭遇全球威脅，北約必須與全球夥伴團結因應。

北約對中國的關切成長迅速，2022年發表的綱領文件「戰略概念」(Strategic Concept)指出，中國發展軍力及千方百計動用經濟脅迫，戰略上又與俄國合夥，已挑戰到北約的利益、安全及價值。

北約對中國的憂慮在成員國中顯而易見，但成員國也擔憂組織角色擴張，特別在俄烏戰爭已消耗完各國的軍事資源的此時。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最大聲質疑北約在亞洲扮演的角色，他在5月的安全會議上表示，北約擴大「地理及關注範圍」勢將釀成大錯。

過去幾年，英國及一些北約國家都派戰艦前往亞太地區參加演習，但外交界表示，一些北約成員國對於焦點稀釋、不全放在俄國，又挑起與中國關係緊張，感到猶豫。

北約內部歧見今年浮現檯面，北約打算在東京設立聯絡辦公室，遭法國官員反對；北京又抓住這件事大做文章，說足以證明北約意圖阻礙中國的發展，故該提議尚未付諸實行。

安全專家表示，大多數北約歐洲成員國的海軍戰力有限，意味他們不可能在亞太地區建立海權；英國承諾要在2025年派航母前往亞太，但並未宣布其他計畫。

設在夏威夷的智庫「太平洋論壇」(Pacific Forum)資深顧問格羅斯曼(Brad Glosserman)表示，就算北約戰艦僅偶爾現蹤，都提升嚇阻力，讓中方顧慮發動侵略時，是否會招致北約的反應。

北約 北京 俄國

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