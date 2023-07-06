48歲天后李玟人生謝幕 首登奧斯卡表演華人 演藝成就非凡

李玟2015年在金馬獎頒獎典禮上留影。（美聯社）

48歲的歌唱天后李玟 （CoCo)驚傳輕生。李玟的姊姊5日在臉書及微博公布這個令人傷心的消息，李玟2日在香港 輕生，持續昏迷，經醫院團隊搶救三天後不治。

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。圖為2020年12月5日，李玟出席第三屆海南島國際電影節。（中新社資料照片）

李玟是唯一一位華人 在美國奧斯卡金像獎、台灣電影金馬獎、中國電影百花獎上受邀表演的實力派歌手，成名金共曲無數，包括刀馬旦、月光愛人、 DiDaDi等。

李玟的姊姊Carol和Nancy5日在李玟的臉書及微博上貼文， CoCo於數年前不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術（回天乏術）。

李玟以美式唱腔和性感造型走紅歌壇。（美聯社）

憂鬱輕生 媽媽發現緊急送醫

貼文指出，2023年本應是CoCo出道30周年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮。希望現在她去了更快樂的地方，不再受憂鬱症煎熬，相信上天一定會給她一個最好的安排。

港媒報導，李玟2日在香港的公寓輕生，最先發現的是李玟的媽媽，她立刻聯絡李玟的大姊和二姊並報警，救護車飛奔至李玟住處，將她送往瑪麗醫院搶救。

李玟2005年曾以罕見的造型為香港一家新開幕的酒店表演。（美聯社）

40秒音檔 成為送給粉絲遺言

報導指，李玟與大她16歲的加拿大富商Bruce婚後感情不順，先生偷吃多達三次，她難以走出婚姻觸礁的陰霾，幾年前罹患了憂鬱症。李玟80多歲的母親及兩個姊姊都知道她情況嚴重，24小時輪流陪伴，可惜李玟最終仍選擇輕生。

稍早有段李玟生前的40秒音檔在網上瘋傳。微博「中華玟迷聯盟」2日下午1點發文貼出一段語音，李玟說著：「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，然後，你們做我的後盾，我會加油。那這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們喔！愛你、愛你，謝謝你們的禮物，非常漂亮」。

音檔中可以聽見她一度哽咽，強忍鼻酸叮嚀粉絲加油，令人悲痛的是她當天就輕生，這段話成為送給粉絲的最後遺言，格外令人鼻酸。

2000年主唱電影臥虎藏龍主題將李玟的歌唱事業帶上另一個高峰。照片左起：周潤發、李安、楊紫瓊、李玟、張震一同參加「臥虎藏龍」慈善首映。(聯合報系資料照片)

出生香港的李玟，紅遍兩岸三地。圖為她在香港回歸15周年的慶祝會上表演。（美聯社）

華人巨星 成功打進國際市場

李玟不僅是華人界代表的歌星之一，實力備受肯定，她去年擔任過中國第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮表演嘉賓，演唱經典歌曲「刀馬旦」，也曾在2016年台灣的金馬獎壓軸演唱「月光愛人」、「心動」等歌曲，被稱為當年典禮的「神救援」。

李玟30年前以原名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍，隔年出道發行首張專輯「愛就要趁現在」，主打歌「我依然是你的情人」至今廣為流傳。之後「Di Da Di」奠定她舞后地位，並演唱電影「臥虎藏龍」、「花木蘭」主題曲，成功打進國際市場。