美入籍考試變難 明年擬增口語敘述照片畫面

聯邦計畫修訂移民入籍試題，新增看圖解說的部分，難度增加，引起移民社群擔心。圖為今年3月在明尼蘇達州舉行的新移民歸化入籍儀式。（美聯社）

申請入籍時的美國公民 考試明年將做更新，將加強英語敘述能力，移民 官可能出示一張圖片，要求申請人描述圖片內容；美聯社報導，某些移民及移民權益倡議人士擔心，這項改變可能不利於英語不佳的應試者。

常識測驗改為選擇題

另外，公民考試當中的美國歷史與政府架構常識測驗，將從目前的簡單口頭回答改成選擇題；同時，基礎知識的要求更高，難度也相對增加。

歸化入籍的層層手續裡，公民考試是最後階段必須完成的項目之一，外籍人士必須先取得合法居留權，數年之後才能申請入籍。

前總統川普任內，美國公民考試在2020年曾出現改變，考試時間拉長、題目難度提高；不過，拜登 總統上任幾個月後便簽署行政命令，解除川普政府給申請入籍設下的各種障礙。公民考試在拜登任內也恢復到原來版本，前一次更新已是2008年。

新版考試2024年上路

2022年12月間，主管官員說，公民考試已屆臨每15年更新的時刻，新版考試預計2024年上路。

公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)提議，口試考題應該更新，以便準確評估申請人的英語能力；移民官將拿出普通的情境照片，例如日常生活各種活動、天氣、食物等，要求應試者用英語描述畫面。

目前口試 答案已填表

目前公民考試的口試項目，移民官是對申請人詢問與個人相關的問題，至於問題的答案，申請人已經填寫在入籍表格裡。

公民考試參考書作者畢利斯(Bill Bliss)說，新版考試更需要具備豐富基礎知識，難度增加；他舉例說，目前考試時，移民官要求申請人回答美國曾在1900年代參加哪些戰爭，申請人只要說出下列五個答案之一，就算過關：一次世界大戰、二次世界大戰、韓戰、越戰、波斯灣戰爭，但新版考試改為選擇題，申請人會看到以下選項：

A. 南北戰爭(Civil War)、B. 美墨戰爭(Mexican-American War)、C. 韓戰(Korean War)、D. 美西戰爭(Spanish-American War)。

跟官員對話 壓力很大

五年前從以色列移民美國，去年拿到公民的亞維尼(Shai Avny)說，新版口語考試將讓申請人備感壓力，因為面對聯邦官員已經夠讓人緊張的了，還要跟官員對話，「如果不是母語，那就更困難了，可能會緊張到忘詞，看到照片卻無法形容」。