「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

美聯社3日報導，國務院 發布最新旅遊建議(Travel Advisory)指出，美國公民 前往中國旅遊前，必須重新考慮當地法律與出境限制，評估遭到錯誤拘留的風險；美國情報單位也示警說，中國新間諜 法1日生效，美商高層訪中要小心落入新間諜法陷阱。

旅遊建議範圍含港澳

報導指出，國務院旅遊建議的適用範圍包括香港、澳門，註記日期為6月30日，7月3日透過電郵傳送給媒體。

美聯社報導，國務院旅遊建議並未引述特定個案，但78歲美國公民梁成運(John Shing-Wan Leung)遭控間諜罪之後，今年5月被判無期徒刑；根據中國上周頒布的「對外關係法」(Foreign Relations Law)，被認為傷害中國利益者，恐將面臨反制措施。

美聯社指出，中國近來通過內容廣泛的反間諜法，對外商社區造成寒蟬效應，有的辦公室遭到搜索，另也有法規制裁外籍評論。

發訊息、做研究恐踩線

國務院旅遊建議寫道，中國武斷施行當地法律，包括對美國公民與其他國家公民禁止出境，處理過程缺乏公平與透明化。

國務院旅遊建議說：「前往中國旅遊或住在中國的美國公民，可能在無法與美國使領館聯繫的情況下遭拘留，無法了解遭控犯罪的相關訊息。」

旅遊建議當中列舉可能犯行包括：參加示威、發送批評中國政策的電子訊息，甚至只是在中國政府認定敏感的領域進行研究。

旅遊建議指出，禁止出境的命令可能用來對個人施壓，逼迫配合中國政府調查、強迫其他家人從海外地區返回中國，或在民事糾紛中取得對中國公民有利的結果，還有讓中國在與外國政府交涉過程裡掌握「討價還價的籌碼」。

傳統商務恐被認間諜

路透報導則說，美國國家反情報與安全中心(NCSC)公告，中國將數據外流視為國安風險，新法與既有法律可能迫使企業在當地雇用的中國公民協助中國政府收集情報。

NCSC表示，「這些法律為中國政府獲得控制美國企業在中國的數據，提供更廣泛的法律依據。在中國的美企和個人，也可能因為北京認定從事間諜活動的傳統商務，或北京認定協助外國制裁中國的行為而挨罰。」