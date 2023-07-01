我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

拜登提出紓困新措施 未償學貸1年不追討

編譯潘勛／綜合30日電
大法官裁定否決拜登總統去年推出的學貸減免計畫，拜登30日緊急推出新措施協助無法還款者，也避免對選情造成衝擊。左為教育部長卡多納。（美聯社）
大法官裁定否決拜登總統去年推出的學貸減免計畫，拜登30日緊急推出新措施協助無法還款者，也避免對選情造成衝擊。左為教育部長卡多納。（美聯社）

拜登總統30日譴責最高法院對學貸減免案的裁決，宣布將指揮行政團隊動用1965年「高教法」(Higher Education Act)，展開新的取消學貸施政，包括12個月暫停追討未償還債務；但專家表示，此舉要花費一年才能施行，且可能引發新的訴訟；雖有三種方法免除聯邦學貸，不需高院批准，但仍有條件且曠日費時。

拜登譴責最高院裁決：不會停止抗爭

華爾街日報報導，最高法院推翻拜登計畫後，總統在白宮宣布，不會停止抗爭；拜登原擬減免每年所得不到12萬5000元的學貸貸款人達2萬元債務。

進步派團體及法學者指出，高等教育法賦予教育部長廣泛權限，得「限制、擱置或紓減」債務；拜登一開始就該使用這個法條，原因在它通過最高法院的機率更大。

拜登總統想重啟全面的免債計畫，讓2024年選舉季之前，全案都不會胎死腹中；但一些法學者指出，新計畫無法在明年選舉前落實。赦免債務在年輕選民中很受歡迎，他們在最近的期中選舉出席投票率很高。

最高法院不容「天馬行空重寫法律」

拜登政府一開始決定使用「英雄法案」(HEROES Act)來支撐赦免學貸施政；白宮助理們表示，走這條路是因為法律讓政府得以迅速行動。最高法院30日判決，英雄法案雖容許教育部長因應緊急狀態而修訂給學生的援助，但不容部長「天馬行空重寫法律」。

白宮表示，政府高級官員在幕僚長齊安茲(Jeff Zients)率領下，幾周來一直在權衡法律選項，以防最高法院推翻減免學貸計畫。一個月的聯邦法律制定流程下來，決定依高教法來打造新的學貸紓困計畫，但拒絕透露有多少學貸借款人能依計畫減免學貸。

一些法律學者指出，最高法院的判決意味著該院不太可能允許使用其他法條來減免學貸；最高法院愈來愈傾向保守派大法官擁護的主義，也就是國會必須明白授權給政府機構，才能透過規模龐大或花費很高的新法規，來解決重大問題。

紐約復敦大學法學院(Fordham University School of Law)教授舒格曼(Jed Shugerman)表示，最高法院等於擲下灌鉛骰子，反對任何擱置學貸的政策，原因在大法官們說，法條必須明確。

專家：至少要耗時1年才能施行

舒格曼主張，高教法是取消學貸最好的選擇，但要耗時一年才能執行，原因在法條規定要舉辦聽證會、徵詢民眾意見，政策制定過程很花時間。而且這麼做免不了要再面臨訴訟。

舒格曼指出，另個辦法是借款人以生計艱難等因素，個別申請而逐案取消學貸欠款，過程一樣麻煩及耗時。

教育部已敲定計畫，讓學貸借款人依其收入來還款，也就是按一定比例的每月可處分收入來還，只還學貸總額的少許部分，而更快還清負債。

學貸 拜登 教育部

上一則

學貸9月1日起加利息 10月須還款…若不還恐有嚴重後果

下一則

6：3 拜登學貸減免計畫 遭最高法院否決

延伸閱讀

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債
中國氣球飛越美領空 五角大廈：未蒐集到情資

中國氣球飛越美領空 五角大廈：未蒐集到情資
學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施

學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施
拜登面臨數百萬學貸借款人詢問：現在該怎麼辦？

拜登面臨數百萬學貸借款人詢問：現在該怎麼辦？

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵