亞裔教育團體最高院前集會 慶招生案裁決：不再是二等公民

亞裔教育聯盟連同各族裔的家長，在高院前集會慶祝哈佛及北卡案裁決。(亞裔教育聯盟提供)

美國最高法院29日對哈佛及北卡大學案平權 入學措施作出裁決後，代表360個亞裔 組織的亞裔教育聯盟連同各族裔的家長，在高院 前集會慶祝，原告之一、華裔學生楊Calvin也現身之後的記者會，表示「裁決開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章」。

哈佛及北卡大學兩案皆由學生公平組織(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)提訴，美國最高院29日裁決二校招生政策違憲，大學不能再以種族作為參考因素來決定錄取。在裁決宣判後，一直支持並協助此案原告、代表360個亞裔組織的亞裔教育聯盟與各族裔家長一同於最高院前舉辦慶祝集會。

「亞裔抗爭35年，終於等到這一天。」聯盟主席趙宇空表示，35年前，是亞裔團體首次提吿哈佛，今天，美國最高院用法律保護了亞裔學生的權益，從此學子們步入膚色無涉(color blind)的時代，不再作為「二等公民」，同時最高院也維護了作為美國夢基石的擇優錄取制度。

「這是歷史性的勝利。」趙宇空在集會後接受本報專訪時表示，之後，也將監督各所公立以及私立大學，都能嚴格執行無關種族的錄取制度，刪除所有有關種族的問題，目前在大學申請系統CommonApp，學生需填寫自身族裔，亞裔在填表上，更被細分為十多種；由於2023年5月政策調整，允許學生不填寫該欄。他也呼籲在審核學生的申請材料時，學生的姓氏也應當被掩蓋。

當日，學生公平組織創辦人及主席布魯姆(Ed Blum)也舉行記者會，組織成員同時作為原告之一的楊Calvin也在久違後首次露面，當年，他GPA超4.0，在加拿大創立公司，躋身加國30歲以下最具影響力30人名單，還在美國舉辦過逾30萬人參加的最大規模氣候抗議活動，卻被哈佛拒於門外。

目前就讀柏克萊加州大學的楊Calvin說，今天的裁決開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章，重現了美國夢的宗旨，也回歸到了真正的平等主義(egalitarianism)。比起基於種族的平權措施，他更支持基於經濟水平或階級的平權，「這樣，西維吉尼亞州失業的白人煤礦工的子女，與非洲裔貧困家庭的子女都可能受益」。