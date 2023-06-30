我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

平權措施意見書曝光 自由派大法官批多數決「鴕鳥心態」

記者顏伶如／綜合報導
保守派大法官湯瑪斯(前左二)與自由派大法官傑克森(後右一)同為非洲裔，但在裁決中看法卻針鋒相對。湯瑪斯指憲法「不顧種族」原則，傑克森則認為多數意見決的邏輯存有「鴕鳥心態」。(美聯社)
保守派大法官湯瑪斯(前左二)與自由派大法官傑克森(後右一)同為非洲裔，但在裁決中看法卻針鋒相對。湯瑪斯指憲法「不顧種族」原則，傑克森則認為多數意見決的邏輯存有「鴕鳥心態」。(美聯社)

最高法院大法官29日以6票對3票表決裁定，哈佛大學(Harvard University)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生過程根據平權措施考量學生族裔背景的作法違憲；主要意見書(majority opinion)由首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)執筆，另外有三份協同意見書(concurring opinions)、兩份不同意見書(dissenting opinions)。

羅伯茲在主要意見書中寫道，以多元化(diversity)之名為非洲裔、拉丁裔學生申請大學時開方便之門，白人學生、亞裔學生則沒有特殊待遇，違反美國憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在協同意見書中則重申長期堅持的主張，也就是平權招生儘管立意良善，實際上卻傷害了原本希望幫助的族群，包括即使沒有族裔優惠也能靠實力獲得頂尖大學錄取的學生遭到汙名化。湯瑪斯指出，美國憲法要求政府政策必須做到不考慮膚色的「不顧種族」(color blind)原則。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)與湯瑪斯同為非洲裔，但在裁決中看法卻針鋒相對。由拜登總統提名而進入最高法院的傑克森是資歷最淺的大法官，也是美國史上第一位非洲裔女性大法官。

傑克森在不同意見書中寫道，最高法院的裁決讓種族關係「變得更糟，而不是變好」。她指出，這起案件多數意見決的邏輯存有「鴕鳥心態」，「盼望著避免在招生過程考量種族，就可以因此終結種族主義」。

她指出：「如果這就是裁決的動機，今後恐怕希望落空。如果這個國家的大學被要求忽略要緊事項，問題並不會自動消失。種族主義將拖延更長時間才會離開我們。」

傑克森寫道：「多數意見決帶著『何不食肉糜』的麻木不仁扯下了開傘索，透過法律命令宣布『全面不顧種族』。」

她指出：「可是在法律裡把種族視為不相關，不會讓現實生活也變成如此。」

大法官 招生 羅伯茲

上一則

最高法院裁決後 申請大學論文 可談族裔背景

下一則

亞裔教育團體最高院前集會 慶招生案裁決：不再是二等公民

延伸閱讀

繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托 認了接受共和黨金主招待

繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托 認了接受共和黨金主招待
繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托也爆曾接受共和黨金主招待

繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托也爆曾接受共和黨金主招待
族譜研究：大法官傑克森祖先為黑奴 丈夫祖先是蓄奴主

族譜研究：大法官傑克森祖先為黑奴 丈夫祖先是蓄奴主
傑克森李競選休士頓市長 哈里斯縣長伊達戈背書

傑克森李競選休士頓市長 哈里斯縣長伊達戈背書

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)

泰坦號罹難CEO之妻 竟是鐵達尼號牽手赴死老夫婦後代

2023-06-22 16:48

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟