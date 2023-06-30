平權措施意見書曝光 自由派大法官批多數決「鴕鳥心態」

保守派大法官湯瑪斯(前左二)與自由派大法官傑克森(後右一)同為非洲裔，但在裁決中看法卻針鋒相對。湯瑪斯指憲法「不顧種族」原則，傑克森則認為多數意見決的邏輯存有「鴕鳥心態」。(美聯社)

最高法院大法官 29日以6票對3票表決裁定，哈佛大學(Harvard University)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生 過程根據平權措施考量學生族裔背景的作法違憲；主要意見書(majority opinion)由首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts Jr.)執筆，另外有三份協同意見書(concurring opinions)、兩份不同意見書(dissenting opinions)。

羅伯茲在主要意見書中寫道，以多元化(diversity)之名為非洲裔、拉丁裔學生申請大學時開方便之門，白人學生、亞裔學生則沒有特殊待遇，違反美國憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在協同意見書中則重申長期堅持的主張，也就是平權招生儘管立意良善，實際上卻傷害了原本希望幫助的族群，包括即使沒有族裔優惠也能靠實力獲得頂尖大學錄取的學生遭到汙名化。湯瑪斯指出，美國憲法要求政府政策必須做到不考慮膚色的「不顧種族」(color blind)原則。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)與湯瑪斯同為非洲裔，但在裁決中看法卻針鋒相對。由拜登總統提名而進入最高法院的傑克森是資歷最淺的大法官，也是美國史上第一位非洲裔女性大法官。

傑克森在不同意見書中寫道，最高法院的裁決讓種族關係「變得更糟，而不是變好」。她指出，這起案件多數意見決的邏輯存有「鴕鳥心態」，「盼望著避免在招生過程考量種族，就可以因此終結種族主義」。

她指出：「如果這就是裁決的動機，今後恐怕希望落空。如果這個國家的大學被要求忽略要緊事項，問題並不會自動消失。種族主義將拖延更長時間才會離開我們。」

傑克森寫道：「多數意見決帶著『何不食肉糜』的麻木不仁扯下了開傘索，透過法律命令宣布『全面不顧種族』。」

她指出：「可是在法律裡把種族視為不相關，不會讓現實生活也變成如此。」