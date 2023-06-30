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GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

平權招生被裁定違憲 拜登指最高院「不是正常法院」

編譯廖振堯、記者張筠／綜合29日電
拜登總統29日回應最高法院裁定大學在招生時納入種族因素的平權措施違憲後表示，美國歧視依然存在，他並稱「這不是個正常的法院」。(歐新社)
拜登總統29日回應最高法院裁定大學在招生時納入種族因素的平權措施違憲後表示，美國歧視依然存在，他並稱「這不是個正常的法院」。(歐新社)

最高法院29日裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學在招生時納入種族因素的平權措施違憲後，拜登總統表示，美國歧視依然存在，並稱「這不是個正常的法院」；前總統川普則大讚這一裁決，稱「今天是美國的好日子」。

紐約時報報導，拜登在白宮羅斯福廳發表簡短意見，說「我們都知道，美國仍然存在歧視，今天的裁決沒有改變這點。這是個簡單的事實」。有記者詢問此裁決是否會讓大眾質疑法院合法性？拜登遲疑了一下回答說，「這不是一個正常的法院。」

數小時後，拜登於MSNBC的節目上受訪解釋，他指的是現任法官比以往更願意推翻判例。「法官們在闡明基本權利和判決方面，所做的工作比近代歷史上任何法院都多。看看法院是如何裁決一些議題的，有的已經有50、60年歷史了。這就是我說的不正常的意思」。

川普聲明稱，具有非凡能力邁向成功、帶領國家強盛的人，總算能得到回報。「我們將回歸以績效為基礎的模式，一切本應如此！」

投下否決票的六名大法官中，有三名是川普所任命，一些民主黨人敦促拜登也應該採取措施，擴大最高法院規模、多任命一些自由派大法官來抗衡。但拜登拒絕此想法，表示如果嘗試這麼做，可能會以一種不健康、無法挽回的方式永遠將最高法院政治化，提議大學可以納入新評量因素：「申請人克服過的逆境」。

其他共和黨總統參選人亦讚揚此判決。前副總統潘斯(Mike Pence)聲明稱最高法院的右翼勝利也該歸功於他，若選上總統，他將繼續任命嚴格依法判案的法官；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在推特發文支持，稱最高法院維護了憲法、結束高等教育的歧視。

拜登 歧視 川普

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