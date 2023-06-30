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史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

「影響未來申請？」 平權措施取消 大學族裔比例恐鉅變

編譯陳韻涵／綜合29日電
教堂山北卡羅來納大學29日在最高法院宣布有關招生政策的裁定後，表示將繼續致力於多元化，將具有不同觀點和生活經歷的有才華的學生聚集在一起。(Getty Images)
教堂山北卡羅來納大學29日在最高法院宣布有關招生政策的裁定後，表示將繼續致力於多元化，將具有不同觀點和生活經歷的有才華的學生聚集在一起。(Getty Images)

聯邦最高法院29日裁決哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學招生過程考量種族因素，明顯違憲；大學申請顧問判斷，未來大學學生族裔比例將出現大幅度的變化。

大學申請顧問公司Command Education創辦人利姆(Christopher Rim)至29日中午便已接到數十位家長與學生的電話，他們共同的問題是：最高法院的裁定將如何影響未來的大學申請？

利姆表示，「我認為學校未來的學生組成會大幅改變」。

這項裁決推翻數十年來，大學在招生期間考量申請者的種族，擴大招收少數族裔的策略。

賓州大學法學院副教授、倡議種族與民事司法診所(Advocacy for Racial and Civil Justice Clinic)主任卡拉‧麥克萊倫(Cara McClellan)說：「未來的班級組成會看起來大不相同，如果不考量種族，代表性不足的有色人種學生將大幅減少。」

研究顯示，平權措施取消後會立刻影響大學維持種族與族裔多元。

城市研究所(Urban Institute)研究顯示，加州大學1996年廢除平權措施後，代表性不足的群體減少12%，密西根州禁止種族招生策略後，錄取大學的非裔人數在2006年到2021年間幾乎腰斬。

普林斯頓評論(Princeton Review)主編法蘭尼克(Robert Franek)說：「平權措施直接影響的是課堂上的學生多元性。」

雖然許多學校並未揭露招生程序，但拒絕大多數申請學生的菁英學校更常採取平權措施。

美國大學招生諮詢協會(National Association for College Admission Counseling)2019年一項調查發現，受訪的約25%學校表示，種族是影響招生的「重要」或「適度」因素，但超過一半的受訪學校稱種族多少有影響。

目前有九州禁止公立大學招生採平權措施，分別為亞利桑納州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、密西根州、內布拉斯加州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州和華盛頓州。

哈佛大學29日表示將遵守最高法院有關招生政策的裁決，並重申該校致力於培養多元的校...
哈佛大學29日表示將遵守最高法院有關招生政策的裁決，並重申該校致力於培養多元的校園人口組成，同時承認制度必須隨著裁決改變。(Getty Images)

招生 平權 加州大學

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