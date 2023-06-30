我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

最高法院裁決後 申請大學論文 可談族裔背景

編譯盧炯燊／綜合29日電
大學招生停止考慮種族因素後，未來學生申請大學時的申請論文作更顯重要。（Getty Images）
大學招生停止考慮種族因素後，未來學生申請大學時的申請論文作更顯重要。（Getty Images）

最高法院裁定哈佛大學和教堂山北卡大學的「平權措施」(Affirmative Action)招生計畫違憲，大學在招生時必須停止考慮種族因素後，影響了學生的申請大學策略，也凸顯今後學生在申請大學時，所提交申論文章(College Essays)的重要性，學生可在文裡強調自己的族裔背景，就以亞裔而言，不再擔憂因為是亞裔而影響到錄取機率，但也必須留意首席大法官羅伯茲(John Roberts)在裁決書中所發出的信息。

紐約時報報導，羅伯茲在判詞指出，這個裁決不能解讀為完全禁止大學考慮申請人，在論文裡說明其生活如何受到種族背景所影響，然而校方也不能透過申論題文章，私下依族裔挑選。

目前一些教育部門負責人已就如何使用申請論文制定了策略，例如馬里蘭大學(University of Maryland)本科生(大學部)招生主任甘迪(Shannon Gundy)早前在美國教育委員會(American Council on Education)主辦的一佪演說中表示，學生應該調整他們的申請論文內容，可以描述種族背景如何影響他們的生活。

她說，在最高法院作出裁決前，學生在論文裡只會寫諸如足球訓練、祖父母去世等日常無關痛癢的事，絕不會寫自己因為族裔背景而所受到的考驗、磨難及挑戰。

甘迪又表示，從今年秋季開始，或有大學開始透過申論題文章來收集有關學生背景的信息，即使他們擔心這有可能違反最高法院的裁決。

她期望在最高法院裁決後，各方能夠努力工作，發展出有用的申請大學論文要點，教育輔導人員及學生也要最好的完成申請大學論文。

教育部 招生 亞裔

上一則

數位平台付費媒體 強制立法？ 世界新聞年會最熱門議題

下一則

平權措施意見書曝光 自由派大法官批多數決「鴕鳥心態」

延伸閱讀

哈佛稱遵守最高法院裁決 重申保持多元

哈佛稱遵守最高法院裁決 重申保持多元
高院裁決有利亞裔名校錄取率

高院裁決有利亞裔名校錄取率
最高院禁大學招生考量種族 拜登稱失望 川普大讚好

最高院禁大學招生考量種族 拜登稱失望 川普大讚好
加大總校長對招生禁考量種族背景失望

加大總校長對招生禁考量種族背景失望

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)

泰坦號罹難CEO之妻 竟是鐵達尼號牽手赴死老夫婦後代

2023-06-22 16:48

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟