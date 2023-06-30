最高法院裁決後 申請大學論文 可談族裔背景

大學招生停止考慮種族因素後，未來學生申請大學時的申請論文作更顯重要。（Getty Images）

最高法院裁定哈佛大學和教堂山北卡大學的「平權措施」(Affirmative Action)招生 計畫違憲，大學在招生時必須停止考慮種族因素後，影響了學生的申請大學策略，也凸顯今後學生在申請大學時，所提交申論文章(College Essays)的重要性，學生可在文裡強調自己的族裔背景，就以亞裔 而言，不再擔憂因為是亞裔而影響到錄取機率，但也必須留意首席大法官羅伯茲(John Roberts)在裁決書中所發出的信息。

紐約時報報導，羅伯茲在判詞指出，這個裁決不能解讀為完全禁止大學考慮申請人，在論文裡說明其生活如何受到種族背景所影響，然而校方也不能透過申論題文章，私下依族裔挑選。

目前一些教育部 門負責人已就如何使用申請論文制定了策略，例如馬里蘭大學(University of Maryland)本科生(大學部)招生主任甘迪(Shannon Gundy)早前在美國教育委員會(American Council on Education)主辦的一佪演說中表示，學生應該調整他們的申請論文內容，可以描述種族背景如何影響他們的生活。

她說，在最高法院作出裁決前，學生在論文裡只會寫諸如足球訓練、祖父母去世等日常無關痛癢的事，絕不會寫自己因為族裔背景而所受到的考驗、磨難及挑戰。

甘迪又表示，從今年秋季開始，或有大學開始透過申論題文章來收集有關學生背景的信息，即使他們擔心這有可能違反最高法院的裁決。

她期望在最高法院裁決後，各方能夠努力工作，發展出有用的申請大學論文要點，教育輔導人員及學生也要最好的完成申請大學論文。