東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

國慶日假期即將登場，東岸卻因人潮、惡劣氣候和航空公司，甚至5G無線網路影響等因素，導致嚴重航班取消與延誤；根據航班追蹤網站FlightAware數據，到28日晚間8時，當天已有超過6000航班延誤，逾1860航班取消，預計國慶周末情況只會更糟糕；航空公司將航班取消和晚點問題主因怪罪運輸部。

惡劣氣候侵襲東岸，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)在28日因雷雨襲擊，暫時取消飛往波士頓航班，27日晚間更是一度停止飛往紐約地區三個主要機場的所有航班。

聯合航空(United Airlines)自24日以來，已經取消了2200多假航班，27日更是取消了近800航班，28日取消了約500航班，是該航空公司自疫情 爆發最初幾周以來，最糟糕的一天。聯航28日被迫取消17%的航班，34%的航班誤點；捷藍航空(JetBlue Airways)則取消了9%的航班；全國整體共有950航班因惡劣氣候而取消。

費城 空路也因此受到影響；儘管費城28日天氣晴朗，費城國際機場(Philadelphia International Airport)卻仍有大量航班誤點；機場人員指出，其他機場起降仍受氣候問題影響，是導致費城機場航班誤點的主因。

而因為惡劣氣候持續，預計國慶周末情況只會更糟糕；聯航執行長柯比 (Scott Kirby)將問題主因指向運輸部，在26日發給員工的訊息中說，空中交通管制員的短缺加劇了天氣帶來的問題；不過航空公司工會卻不這麼認為，直指是公司內部人員調度的問題。

負責空中交通管制的FAA並未直接回應柯比的指控，但表示願意與其他夥伴合作來改善營運；聯航27日和28日都沒有針對要如何恢復航班正常運行，做出回應。

隨著旅遊人數隨著疫情結束以來，每年都在穩定回升，根據FAA數據，過去一周每天搭乘飛機人數約有260萬人，比疫情爆發前2019年同時期還增加了2%；這次國慶假期從29日開跑，直到7月5日才收假；FAA估計，29日將會是國慶假期旅遊人潮最多的一天，航班數量預計將超過5萬2500航班。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)