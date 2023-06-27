普亭兵變後首露面 怒批瓦格納在敲詐 未點名普里格津

瓦格納兵變後，俄羅斯總統普亭終於露面，滿臉怒氣發表簡短談話。(美聯社)

傭兵組織「瓦格納 集團」(Wagner Group)發動兵變僅24小時便落幕引起國際關注，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)26日晚間對全國發表電視演說，滿臉怒氣譴責某些人鼓譟俄羅斯「自己人打自己人」。這是過去兩天以來普亭首度公開亮相，普亭在談話中並未說明外界對於兵變的各種疑問，僅強調領導國家與政府團結一致對抗所有威脅。

紐約時報報導，普亭在五分鐘談話中說，上周末期間「瓦格納」傭兵集團根本是在「敲詐」，但談話中並未點名「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)。

稱領導俄國團結一致

普亭為自己面對兵變的危機處理提出辯護，還說願意寬恕參與兵變者。普亭說，他所領導下的政府讓「整個俄羅斯社會團結一致」。

對掌權20多年的普亭來說，這次兵變堪稱執政以來面臨最嚴重危機，但事發兩天後普亭才公開露面。26日稍早，克里姆林宮努力營造一切正常、國家穩定團結的氣氛。普亭在談話中說：「公民團結證明了任何敲詐、企圖製造內部動盪，終將失敗。」

「瓦格納集團」聲稱已經挺進距離莫斯科125哩內，讓兵變在24日突然落幕的協議，則同意普里格津流亡白俄羅斯 ，不必在俄羅斯面臨處罰。克里姆林宮發言人說，普亭表示「瓦格納」戰士如果不願意加入並效忠俄羅斯軍隊，也可以去白俄羅斯。

發防長影片確認地位

為了展現一切如常的形象，俄羅斯26日還公布一段沒有聲音的俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)影片，透露蕭依古對於俄烏戰爭的領導方式雖然遭到普里格津強烈抨擊，但國防部長職位仍然穩固。

俄羅斯國防部公布的影片裡，蕭依古在烏克蘭巡視俄羅斯部隊。至於影片拍攝時間則無法確知。

「俄軍必能擊垮叛軍」

紐時分析，許多俄國民眾與國際社會都想知道，為何「瓦格納集團」攻占俄軍區域基地之前沒有被人數眾多的俄軍迅速殲滅，23日還能朝莫斯科持續邁進？普亭在談話中間接回答說，從事件一開始，就已下令必須採取步驟，避免發生大規模血腥。

他說：「這需要時間，包括可以讓犯錯的人有機會回心轉意。」