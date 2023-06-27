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普里格津40億盧布現金堆滿廂型車 兵變當天被查獲

編譯潘勛／綜合26日電
瓦格納首腦普里格津結束兵變，但他聲稱並無意要拉普亭下台。圖為普里格津24日乘坐座車離去，目前仍然行蹤成謎。（路透）
瓦格納首腦普里格津結束兵變，但他聲稱並無意要拉普亭下台。圖為普里格津24日乘坐座車離去，目前仍然行蹤成謎。（路透）

瓦格納傭兵集團24小時的兵變雖然落幕，但已弱化俄羅斯總統普亭，此外兵變導致部分最強俄軍戰力離開烏國戰場，所撕開的口子，對這支傭兵部隊以及俄烏戰爭有什麼影響，目前仍混沌不清；瓦格納集團領導普里格津(Yevgeny Prigozhin)證實，兵變當天，安全部隊在他聖彼得堡辦公室外找到達40億盧布(約合4725萬美元)的現金。

美聯社26日報導，俄軍幾個月來在地面戰取得唯一的勝利，便是攻下烏東巴赫姆特(Bakhmut)鎮，瓦格納傭兵集團在此役展現其威力；瓦格納兵變後，為阻擋其進逼莫斯科，車臣軍奉派撤離戰場。

瓦格納部隊快速向莫斯科進發，沿途大致未受阻擋，暴露俄國安全及軍力的諸多弱點；據說瓦格納擊落數架直升機以及一架軍用通訊機，但俄國國防部不予置評。

CNA研究機構俄國研究主任考夫曼(Michael Kofman)表示，瓦格納過去一天對俄國空軍戰力造成的破壞，要大於烏克蘭發動進攻三周的戰果。

烏國本希望俄國內鬥可以創造機會，供其部隊反攻之用；烏軍發動收復失土戰，仍在早期階段。

「兵變讓普亭及俄軍都變弱」

英軍前總參謀長丹納特(Richard Dannatt)男爵指出，兵變讓普亭及俄軍都變弱，這一點對烏克蘭意義非凡，普里格津雖離開舞台，前往白俄羅斯，但他跟瓦格納集團是否就此告終，令人存疑。

普里格津兵變的可能動機之一，在俄國國防部下令該傭兵組織要與其簽約，普亭支持那麼做，但普里格津拒絕；丹納特表示，目前不曉得有多少瓦格納戰士與普里格津一起走，如果他前往白俄，仍帶著戰鬥力夠強的部隊，那麼對烏克蘭仍是威脅。

俄國聖彼得堡媒體Fontanka表示，普里格津在特里茲尼宮精品酒店(Trezzini Hotel)辦公室外的庭院外，停有一輛Gazel廂型車，裡頭多個盒子裝滿現金，總計達40億盧布，已遭俄國安全部隊查獲。

此消息公布之後，普里格津發表聲明說，不僅那輛廂型車，還有兩輛小巴士也裝著錢，是為發餉給戰士、撫卹陣亡戰士等使用；瓦格納集團營業十年，總是發現金來支付各種款項。

瓦格納 俄國 普亭

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