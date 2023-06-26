北京問布林肯台灣大選美方立場 憂獨派賴清德影響中美關係

媒體報導，國務卿布林肯本月訪問北京時，中方官員關切台灣大選的美方立場。圖為中國國家主席習近平19日會見布林肯。(美聯社)

根據華爾街日報(WSJ)25日獨家報導，曾經聽取簡報的知情人士說，國務卿布林肯 (Antony Blinken)日前訪問中國期間，北京 高層急欲了解美國對2024年台灣總統大選的態度為何，以希望美方能與中國合作。

報導指出，知情人士透露，中國官員對布林肯說明北京方面對台灣執政黨民進黨總統候選人賴清德感到擔心，因為賴清德出身獨派，可能讓兩岸關係更加緊張，連帶使得美中關係也受到影響。

華爾街日報指出，中國官員為了爭取美國合作，向布林肯說明，2003年時布希總統(George W. Bush)曾對推動政策可能改變台海現狀的台灣總統陳水扁發出警告。布希在當時的中國總理溫家寶陪同下，於白宮橢圓形辦公室發表談話，明白告誡台灣當局不要煽動支持獨立的氣氛。

布林肯上周訪問期間，中國官員詢問布林肯台灣總統大選結果如何，是否涉及美國龐大利益，還詢問布林肯美國是不是把民進黨視為朋友。消息人士說，布林肯在回答時重申拜登 政府立場，也就是美國對於台灣大選保持一視同仁(even-handed )立場，不支持任何干預選舉過程的舉動。

華爾街日報報導，台灣大選是布林肯訪問期間與中國官員對話時的重要議題，布林肯還與中國外交部長秦剛、中共中央外事委辦公室主任王毅花了許多時間討論美國與中國如何看待彼此關係。

拜登說習「獨裁者」布林肯支持：總統說出大家想說的話

拜登總統20日出席加州政治募款活動時，以「獨裁者」形容中國國家主席習近平，中國外交部回批拜登言論「極其荒謬」、是「公開的政治挑釁」。北京召見美國大使伯恩斯(Nicholas Burns)表達抗議，發出外交照會(démarche)予以譴責。

布林肯25日接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目專訪時說，支持拜登的「獨裁者」說法。布林肯在節目中指出：「總統把話說得很清楚。他是直話直說。我在他手下工作了20多年，他講出了我們大家想說的話。」

布林肯說，美國對中國的民主、人權以在世界各地某些行動感到憂心已不是秘密，「如果擁有更好、更紮實的持續溝通管道，我們就可以針對不同看法直接對話」。