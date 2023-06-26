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化解兵變危機 白俄總統魯卡申科被指最大贏家

編譯陳韻涵／綜合25日電
這次莫斯科兵變迅速落幕，大贏家是居中斡旋白俄總統盧卡申科。(美聯社)
這次莫斯科兵變迅速落幕，大贏家是居中斡旋白俄總統盧卡申科。(美聯社)

白俄羅斯獨裁總統盧卡申科(Aleksandr Lukashenko)24日居中斡旋，平息俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner)兵變，成為此事件中的大贏家。

紐約時報報導，俄國總統普亭以嚴格箝制媒體著稱，而曾為普亭心腹的瓦格納領袖普里格津(Yevgeny Prigozhin)不僅是保守派媒體創辦人，也是社群媒體紅人。 

然而，普里格津叛亂出現意料之外的公關贏家，即鄰國白俄的獨裁者盧卡申科，他治理白俄29年，且是堅定的莫斯科盟友。

盧卡申科被視為克里姆林「溫順的總督」，但他24日因居中斡旋並扭轉普亭與瓦格納的軍事危機，化解堪比冷戰及1917年革命以來最危險的局勢，獲得國際肯定。

原本在國際舞台上地位不高的盧卡申科勢將利用這場公關勝利，提升他作為可信任政治家、調停者，以及普亭最忠實盟友的證明。

莫斯科與瓦格納集團24日劍拔弩張之際，白俄官方媒體宣布：盧卡申科找到「解決問題絕對有利且可接受的方案」；不久後，普里格津宣布撤軍。

克里姆林發言人表示，協議內容包括俄國不追究普里格津發動叛變的刑責，瓦格納傭兵也不會被起訴，普里格津流亡白俄。不過，普里格津究竟去了哪裡，不得而知。

白俄官方媒體「白俄羅斯國家通訊社」(Belta)迅速聚焦盧卡申科化解軍事衝突，是真正的政治家。

Belta報導，當普亭面臨「俄國最嚴重的情況時」，他致電白俄總統。

白俄官方媒體的親俄媒體人吉金(Vadim Gigin)表示，普亭「質疑磋商的可能性，且懷疑普里格津是否會接電話，畢竟他當時並未與任何人對談」，但在「白俄總統打電話過去後，普里格津立刻接電話」。

普里格津撤軍的理由不僅是白俄居中斡旋，少部分人肯定盧卡申科的功勞，但白俄媒體大肆宣揚他為強大斡旋者的角色，這是白俄脫離俄國自治並實施獨裁多年難得的景象。

歐洲外交關係協會(ECFR)分析師、白俄前外交官斯朗金(Pavel Slunkin)說：「普亭是輸家，因為這起事件凸顯俄國體制的脆弱，且他很容易被挑戰；普里格津大膽挑戰、進攻卻撤退，看起來也是輸家。只有盧卡申科得分，無論是在普亭眼中，還是國際社會看來，他不僅居中斡旋，也是保證能談妥協議的人。」

普亭 瓦格納 俄國

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普里格津流亡白俄 宛如人間蒸發 下場難料

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叛軍一度長驅直入 克宮似束手無策 警力急組雜牌軍

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