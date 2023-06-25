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美海軍靠水下麥克風聽到泰坦號爆炸聲？極機密「聲波監聽系統」曝光

編譯田思怡／即時報導
探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器泰坦號18日失聯後不久，美國海軍就偵測到爆炸的聲音。圖為美國海岸防衛隊運輸機21日加入搜救行動。（美聯社）
探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器泰坦號18日失聯後不久，美國海軍就偵測到爆炸的聲音。圖為美國海岸防衛隊運輸機21日加入搜救行動。（美聯社）

華爾街日報日前率先報導，探索鐵達尼號(the Titanic)殘骸的觀光潛水器泰坦號(the Titan)18日失聯後不久，美國海軍就偵測到爆炸的聲音，但不確定是否來自泰坦號。海軍立即將資訊傳達給美國海岸防衛隊的搜救指揮官，因此縮小了搜索範圍，最終於22日找到潛水器殘骸，但海軍如何偵測到爆炸聲，被視為美國的最高機密，恐怕要很久以後才會解密。

當時透露此消息給華爾街日報的美國海軍官員不願意透露海軍如何偵測到爆炸聲，該報25日追蹤報導指出，偵測到爆炸聲的可能是在冷戰期間建立的極機密海底偵察系統，稱為「聲波監聽系統」(SOSUS)，用於追蹤蘇聯的潛艦。

美國政府將海軍的先進聲波科技視為最高機密，這些科技讓美國海軍得以聽到敵人在幾千英尺深海底的動靜。美國在冷戰期間對於能發射核武的蘇聯潛艦十分懼怕，促使海軍發展海底偵察能力。

現今美中的緊張關係又提醒美國這種系統的重要性，中共解放軍有數十艘潛艦，其中6艘能搭載彈道飛彈。

美國智庫蘭德公司(RAND)技術分析師坦內希爾(Brynn Tannehill)指出，「任何涉及核三位一體(Nuclear Triad)的技術都是超級機密，任何涉及美國偵察能力的技術都是超級機密」。核三位一體指的是部署在陸地、海洋和空中的核武戰略概念。

美國在冷戰初期開始研發「聲波監聽系統」，用來偵測蘇聯潛艦。此系統依賴水下聽音器(hydrophones)，亦即用於水面下的錄音或聽音麥克風，固定在海床上，被視為最高機 密，連這項計畫的名稱都是在蘇聯解體後才解密，至於水下聽音器設置的地點和性能迄今仍是機密，而且繼續使用。

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