川普看俄國內亂 警告拜登：中國才是真正的大問題

角逐共和黨2024年總統提名的前總統川普 24日權衡俄羅斯安全局勢發展後表示，中國才是真正的大問題，中共想奪得西伯利亞大片無人地，供其大量人口使用，目前出現中國「千載難逢的好機會」；另一位共和黨總統參選人、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)表示，24日俄國 短暫兵變證明俄國總統普亭只是紙老虎，美國應專注於嚇阻中國。

Politico政治網站報導，川普上自己的社媒Truth Social平台貼文警告拜登 總統，這次俄國大亂，無論拜登內心期盼什麼，都該當小心謹慎，「下次只怕糟糕得多」。

川普還表示，中國國家主席習近平的指示，要拜登對俄國下手，無論什麼，拜登都會照做。

川普認為當前的俄國內亂，是中國染指西伯利亞千載難逢的良機。

印裔企業家：再證普亭是紙老虎

拉馬斯瓦米在福斯新聞網(Fox News)上表示，普里格津兵變又是一個俄國可能是紙老虎的證據，說俄國有軍力進攻波蘭或西歐其他地方，愈看愈荒誕。

拉馬斯瓦米的重點也大致放在中國，他表示國家應著眼於真正要務，就是嚇阻中國侵略，要形成外交政策，中國才是首要威脅。

生技企業執行長、37歲的拉馬斯瓦米表示，若當上總統，外交政策願景的核心，便是以俄國總統普亭疏遠習近平為條件，結束俄烏戰爭；他認為沒有俄國支持，中共進軍台灣前會三思。

另一位總統參選人、前聯邦眾議員赫德(Will Hurd)表示，美國應協助烏克蘭建立禁飛區，保護平民，以防俄國可能爆發內戰。