我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

川普看俄國內亂 警告拜登：中國才是真正的大問題

編譯潘勛／綜合24日電

角逐共和黨2024年總統提名的前總統川普24日權衡俄羅斯安全局勢發展後表示，中國才是真正的大問題，中共想奪得西伯利亞大片無人地，供其大量人口使用，目前出現中國「千載難逢的好機會」；另一位共和黨總統參選人、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)表示，24日俄國短暫兵變證明俄國總統普亭只是紙老虎，美國應專注於嚇阻中國。

Politico政治網站報導，川普上自己的社媒Truth Social平台貼文警告拜登總統，這次俄國大亂，無論拜登內心期盼什麼，都該當小心謹慎，「下次只怕糟糕得多」。

川普還表示，中國國家主席習近平的指示，要拜登對俄國下手，無論什麼，拜登都會照做。

川普認為當前的俄國內亂，是中國染指西伯利亞千載難逢的良機。

印裔企業家：再證普亭是紙老虎

拉馬斯瓦米在福斯新聞網(Fox News)上表示，普里格津兵變又是一個俄國可能是紙老虎的證據，說俄國有軍力進攻波蘭或西歐其他地方，愈看愈荒誕。

拉馬斯瓦米的重點也大致放在中國，他表示國家應著眼於真正要務，就是嚇阻中國侵略，要形成外交政策，中國才是首要威脅。

生技企業執行長、37歲的拉馬斯瓦米表示，若當上總統，外交政策願景的核心，便是以俄國總統普亭疏遠習近平為條件，結束俄烏戰爭；他認為沒有俄國支持，中共進軍台灣前會三思。

另一位總統參選人、前聯邦眾議員赫德(Will Hurd)表示，美國應協助烏克蘭建立禁飛區，保護平民，以防俄國可能爆發內戰。

俄國 拜登 川普

上一則

紐時：普亭緊握軍權20多年卻現武裝叛亂 動搖領導地位

下一則

莫斯科宣布反恐狀態：周一停班 居民逃難機票全賣光

延伸閱讀

川普交555萬保證金 性侵案上訴求翻案

川普交555萬保證金 性侵案上訴求翻案
為川普回鍋鋪路？共和黨議員提案「除去」川普彈劾紀錄

為川普回鍋鋪路？共和黨議員提案「除去」川普彈劾紀錄
分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向

分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向
白宮：總統拜登針對俄羅斯局勢 與西方領導人通話

白宮：總統拜登針對俄羅斯局勢 與西方領導人通話

熱門新聞

年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻