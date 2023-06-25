白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄

瓦格納集團首腦普里格津在24日宣布，他已同意「終止」其部隊向莫斯科挺進的行動，以「避免流血」。圖為他坐在汽車內，離開剛占領的南部頓河岸城市若斯托夫。(路透)

俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)24日表示，在白俄羅斯 總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)的斡旋下，他已停止向俄國 首都莫斯科進軍，「避免流血」；克里姆林宮隨後表示，撤銷對普里格津的一切刑事起訴，讓他前往白俄羅斯，同時不追究參與兵變的瓦格納戰士；明斯克當局表示，俄國總統普亭 已致電盧卡申科表示謝意。

克宮不起訴 不追究兵變

美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)宣布，凡未參與這次叛亂的瓦格納集團戰士，將收到國防部的合約，納編為俄國正規軍。培斯科夫指出，參加叛亂的其他戰士也不會遭到起訴，「我們一直很尊重他們在前線的英勇事蹟」。瓦格納集團戰士都將離開俄羅斯，回到在烏克蘭的駐地。

瓦格納集團首領叫停揮師莫斯科 （圖：Getty Images 整理：彭尚興）

克宮發言人培斯科夫表示，針對普里格津的刑事案件將被撤銷，他本人則將前往白俄羅斯。

路透報導，普里格津在他發布的語音訊息中說，「我們在6月23日發起『正義遊行』，24小時之內，我們就到達了距離莫斯科200公里以內的地方。截至此時此刻，我們的戰士沒有流一滴血。」他說，「現在，可能流血的時刻已經到來。因為了解到…某一方可能流下俄羅斯人的鮮血，我們正在調轉縱隊，按計畫返回營地」。

普亭感謝盧卡申柯協調

盧卡申柯總統辦公室表示，瓦格納集團停止在俄羅斯進一步行動的決定，是由盧卡申科居中斡旋，以換取莫斯科對瓦格納戰士的安全保證。與普里格津的協商結束後，「白俄羅斯總統向俄羅斯總統詳細通報了與瓦格納領袖的談判結果」，普亭隨即「感謝了他的白俄羅斯同僚」。

普亭本下令要嚴懲躲在普里格津後頭發動兵變的人。培斯科夫對媒體表示，盧卡申柯主動提出斡旋，並得到普亭的同意，因為他與普里格津已有約20年之久的私交。

瓦格納集團士兵24日準備撤離占領的俄羅斯南部頓河岸城市若斯托夫時，在街頭將坦克拉上卡車。(美聯社)

瓦格納曾奪下南部一城

瓦格納集團曾奪取南部頓河畔若斯托夫(Rostov-on-Don)的重要軍事設施，再揮師北上，部隊及裝備來到利佩茨克(Lipetsk)省，距莫斯科約225哩。

普亭24日在全國電視演說上指這次兵變為「叛亂」、「叛國」；但培斯科夫表示普亭的「最高目標」在「避免流血及內部對峙，後果難測」。

莫斯科原本動用裝甲車、部署軍隊在市南緣建立哨所，準備抵禦來犯的瓦格納部隊；紅場關閉，市長呼籲車輛遠離某些道路。

但普里格津與盧卡申科達成協議後表示，雖然他手下只距莫斯科120哩，還是決定調頭撤退，以免「俄羅斯人流血」；瓦格納部隊接獲命令返回烏克蘭戰場的兵營。

白俄國營媒體表示，盧卡申科向普亭詳細說明自己與普里格津磋商的細節，普亭向盧卡申科致謝。

防長下台否 克宮不回應

普里格津本要求國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)下台；他23日譴責蕭依古下令攻打瓦格納兵營，殺害「我軍許多同袍」。

普里格津並未說明克里姆林宮有無回應他的要求；培斯科夫表示，此事不應在磋商中談論，蕭依古的去留是統帥(指普亭)獨有的權力」。

美聯社表示，普亭稍早把普里格津打成「背後捅刀」的叛徒，假如他同意讓蕭依古下台，政治上會受重傷。

烏盼俄內鬥 趁機奪失土

俄烏戰爭爆發16個月後，發生這起戲劇化事件；烏克蘭希望俄國內鬥，能為己方部隊奪回失土創造機會。