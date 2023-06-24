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瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

狂轟俄防長 瓦格納首腦普里格津：被俄欺騙才打去烏戰

記者顏伶如／綜合報導
俄烏戰爭迄今，瓦格納傭兵死傷慘重，圖為普里格津出席士兵葬禮。（美聯社）
俄烏戰爭迄今，瓦格納傭兵死傷慘重，圖為普里格津出席士兵葬禮。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)23日對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)大舉入侵烏克蘭的正當性提出質疑，並說當初被克里姆林宮最高層欺騙，才去烏克蘭作戰。

普里格津在社群平台Telegram發表爆粗口的30分鐘視頻，指稱俄羅斯國防部欺瞞俄國社會大眾及普亭。

俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)與普里格津向來水火不容，公開較勁已進一步升溫；企業家出身的普里格津是普亭長期盟友，對蕭依古的批評在過去幾個月裡用詞益發辛辣。

新聞周刊(Newsweek)報導分析，普里格津23日對於俄烏戰爭的說法，是首次出現風向轉變。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)在推特發文寫道，普里格津對蕭依古及俄羅斯國防部的抨擊，「範圍逐漸擴大，力道也越來越重」。

普里格津在Telegram影片中說：「2月24日前夕，根本沒有什麼大事發生。」他說：「俄羅斯國防部企圖欺騙民眾與總統，操縱風向聲稱烏克蘭方面出現瘋狂的侵略行動，還說北約要聯合起來攻打我們。」

俄羅斯為何在2022年2月對烏克蘭開戰？普亭曾說主要原因是北約已經擴張到靠近俄羅斯邊界。

普里格津在短片中說，對烏克蘭全面進攻是「規畫拙劣的行動」，讓俄羅斯軍方蒙羞。他說：「戰爭開打的最初幾天，蕭依古就殺死了成千上萬最具有戰鬥實力的俄羅斯軍人。」

普里格津說：「這個喪心病狂的卑鄙傢伙竟然決定『沒關係，我們再派幾千名俄羅斯男子去當砲灰』，這些人將死在槍林彈火底下，而我們則可以得到我們想要的。」他指出：「這就是為什麼戰爭會拖這麼久的原因。」

新聞周刊報導，政治觀察家說，普亭對社群媒體的操作了解不足，低估了普里格津受到俄羅斯人民的歡迎程度，以及普里格津形成的威脅。

普里格津在過去兩天一連串情緒化的語音訊息中，加強批評蕭依古和參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)的力道；他在一則訊息中表示：「蕭依古和吉拉西莫夫採用了一個簡單的方法：謊言必須是駭人的，這樣人們才會相信。這就是他們正在做的事。」

瓦格納首領普里格津連日砲轟俄國高層，並指國防部長蕭伊古（右二）用火箭攻擊瓦格納傭...
瓦格納首領普里格津連日砲轟俄國高層，並指國防部長蕭伊古（右二）用火箭攻擊瓦格納傭兵。（美聯社）

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