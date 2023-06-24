從大廚到心腹…普里格津與普亭數十年情誼 為烏戰交惡

普亭與普里格津關係維持數十年，近期卻交惡。圖為在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里格津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社)

傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)雖不是俄羅斯 合法註冊實體，實質上卻是克里姆林宮的軍事左右手，從併吞克里米亞到對烏戰爭都參與其中；瓦格納首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)也被形容為俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)最親密的盟友之一，關係已維持數十年，兩人近期的裂痕成為外界關注的焦點。

商業內幕(Business Insider)報導，普里格津1981年因襲擊、搶劫和詐欺罪被判處流放地(penal colony)服刑13年，但九年後、蘇聯解體期間就被釋放。普里格津出獄後不久就從餐飲業重新出發，開了一家熱狗攤、便利商店，再與幾個合作夥伴在聖彼得堡開了一家連鎖餐廳。

這就是普里格津與普亭關係的起始，他開設餐飲公司「康科德餐飲」(Concord Catering)後，便經常為普亭提供服務，甚至得到「普亭大廚」的綽號。康科德餐飲標到的政府合約利潤豐厚、為俄羅斯學校和軍隊提供食品，並舉辦國宴、服務普亭就職典禮，普亭還會在普里格津的餐廳慶生。

普里格津也資助一家網軍組織「Internet Research Agency」，2018年被美國司法部起訴他和12名俄國 人士干預選舉和政治議程。普里格津此前否認參與，但去年11月7日發文承認「已經、正在且會持續干涉西方選舉」，且行動如外科手術一樣精密準確。

幾十年來，普里格津靠這些交流贏得普亭青睞，但俄烏戰爭似乎觸發兩人關係破裂。普里格津開始批評俄國軍方高層，原本招募囚犯加入瓦格納的募兵行動也在今年2月停止。到5月，普里格津在Telegram發布影片抱怨傭兵團彈藥不足，更詛咒俄國防長蕭依古(Sergei Shoigu)、參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)會「在地獄裡被吃掉內臟」，雙方不和達到臨界點。

普里格津與普亭漸行漸遠浮上檯面後，克里姆林宮已通知俄國官媒停止宣傳此人及其組織。

普里格津還說，通往辦公室、各部門的熱線都被切斷，旨在不讓他索要彈藥。克里姆林宮前顧問馬爾科夫(Sergei Markov)透露，俄國高層立場是不讓普里格津涉足政壇，甚至有點怕他、認為他是個「不好處理的人」。