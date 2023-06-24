涉走私芬太尼原料 中國4藥廠、8公民被美起訴

美國司法部罕見的對中國四家化學品製造商及八個人提出刑事指控，指他們製造芬太尼輸入美國。圖為司法部長加蘭德。（Getty Images）

司法部 23日起訴四家中國化學製藥廠及八名中國公民，指控他們把化學成分走私到美國及墨西哥 ，用以生產藥癮性極強的類鴉片止痛藥物芬太尼(fentanyl)；國務卿布林肯赴中訪問前已逮捕兩名被告，將由夏威夷引渡至紐約東區法院受審；中國駐美大使館 譴責這些舉動，指美方是想把國內毒品問題嫁禍給中國。

檢控以加密貨幣支付貨款 再出貨到墨

美聯社報導，紐約東區聯邦地區法院公布這三件不同的起訴書，代表美國首次針對設在中國的化學製藥廠、中國公民違法銷售製造芬太尼的化學成分，展開起訴行動；聯邦檢方指出，這些公司在他們網站及社媒帳號行銷芬太尼前導化學成分，打廣告說他們接受以加密貨幣支付貨款，再出貨給墨西哥「西納羅亞」(Sinaloa)集團。

美國人近年飽受芬太尼毒害，圖為海關查扣的芬太尼。（路透）

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在新聞稿表示，自己4月宣布已採取強力執法行動，對付西納羅亞集團，便是保證司法部不會忘記芬太尼泛濫成災下的被害人。

加蘭德表示，已採取的行動包括制止中方化學製藥公司「把組成芬太尼的化學品，供應給那些毒品集團，而造出害死人的芬太尼」。

曼哈頓聯邦地區法院公布的一份起訴書控告中國湖北精奧生物科技有限公司，以及公司三名高層涉嫌走私芬太尼前導物質與洗錢。

做成狗糧、堅果或機油模樣 運到美墨

檢方表示，湖北精奧生物科技耍花招躲過司法當局，例如打廣告說能把己方產品製成狗糧、堅果或機油模樣，確保「安全」出貨到美、墨。

湖北精奧生物科技兩名高層6月稍早已經被捕，在檀香山治安法院出庭，接下來將引渡到曼哈頓的聯邦地區法院；第三人尚未被捕。

另兩份起訴書指控三家中方公司，即安徽仁誠科技公司、安徽莫克爾新材料有限公司及合肥GSK貿易有限公司，還有其他五名公司高層或僱員，罪名包括共謀生產、流通芬太尼及詐騙海關。前述人等尚未被捕。

中譴責美「長臂管轄」損害兩國反毒行動

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明，譴責美國檢方施展「長臂管轄」，此舉將損害中、美兩國反毒行動；「起訴是美方精心策畫的圈套，嚴重侵犯相關企業及個人的正當權利」，中方強烈譴責。