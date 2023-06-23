我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

「鐵達尼號」導演卡麥隆：泰坦號出事 也錯在無視警告

編譯盧炯燊／綜合22日電
鐵達尼號導演卡麥隆打破沉默評論泰坦號，指此悲劇和鐵達尼船長都犯了同樣錯誤，不理會警告。(截圖自ABC News畫面)
鐵達尼號導演卡麥隆打破沉默評論泰坦號，指此悲劇和鐵達尼船長都犯了同樣錯誤，不理會警告。(截圖自ABC News畫面)

對於泰坦號遇難事件，曾於1997年執導電影「鐵達尼號」(Titanic)的著名導演卡麥隆(James Cameron)有話說，指與現實的「鐵達尼號」在1917年撞冰山沉沒一樣，都是沒有理會警告惹的禍。

卡麥隆22日對美國廣播公司新聞網(ABC News)說，兩者不幸的驚人相似實在令人震驚，「鐵達尼號」船長多次收到警告，要注意郵輪前面有冰山，但他卻沒理會，還在一個沒有月亮之夜全速駛入冰原，結果導致大災難。

他指出，同樣在此之前，已有不少人對「海洋之門」(OceanGate)運營的泰坦號潛水器旅遊探險表示擔憂。

卡麥隆說，儘管深潛工程界有許多頂級人士參與泰坦號項目，但他們均認為自己所做的是過於實驗性，根本無法運載乘客，還需要更多認證，他們甚至就此寫信給公司，但始終未獲理會。

他表示，在同一個地點發生了一場非常相似的悲劇，同樣是無人理睬警告，真是令人震驚，也真的很超現實。

根據紐約時報獲得的一封信件顯示，海洋技術協會(Marine Technology Society)的載人水下航行器委員會(Manned Underwater Vehicles committee )2018年已寫信給「海洋之門」執行長羅許(Stockton Rush)發出警告，指委員會對泰坦號一致感到擔憂，然而該公司並未回應。

卡麥隆本人因為拍攝電影「鐵達尼號」，曾33次潛入鐵達尼號殘骸，今年2月，他發布了1986年由研究潛水器阿爾文(Alvin)首次發現鐵達尼號沉船的視頻。

此外，研究鐵達尼號的專家斯蒂芬森 (Parks Stephenson) 曾為卡麥隆2003年拍攝的紀錄片「深淵幽靈」(Ghosts of the Abyss)提供諮詢服務。他19日在臉書就泰坦號失蹤之事貼文，指出「無論在接下來的幾個小時內發生什麼，目前真正知道的是與潛水器的通信已經失聯，這很不尋常，值得最認真考慮。」果然是一語成讖。

電影 導演 紐約時報

上一則

泰坦號操控器 疑用50元電玩遙控器改裝

下一則

罹難巴基斯坦富豪19歲兒 原「感到害怕」不想登上泰坦號

延伸閱讀

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片
美軍在泰坦號失聯時就偵測到「內爆」 1理由仍執意搜救

美軍在泰坦號失聯時就偵測到「內爆」 1理由仍執意搜救
泰坦號內爆解體 專家：5人恐瞬間死亡 不知發生何事

泰坦號內爆解體 專家：5人恐瞬間死亡 不知發生何事
原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
搜救人員與時間賽跑，利用各種偵測裝置尋找失蹤的泰坦號潛水器。（美聯社）

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

2023-06-21 02:29
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
華府民眾19日歡慶國定假日「六月節」。(美聯社)

6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？

2023-06-20 05:47

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶