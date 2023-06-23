「鐵達尼號」導演卡麥隆：泰坦號出事 也錯在無視警告

鐵達尼號導演卡麥隆打破沉默評論泰坦號，指此悲劇和鐵達尼船長都犯了同樣錯誤，不理會警告。(截圖自ABC News畫面)

對於泰坦號遇難事件，曾於1997年執導電影 「鐵達尼號」(Titanic)的著名導演 卡麥隆(James Cameron)有話說，指與現實的「鐵達尼號」在1917年撞冰山沉沒一樣，都是沒有理會警告惹的禍。

卡麥隆22日對美國廣播公司新聞網(ABC News)說，兩者不幸的驚人相似實在令人震驚，「鐵達尼號」船長多次收到警告，要注意郵輪前面有冰山，但他卻沒理會，還在一個沒有月亮之夜全速駛入冰原，結果導致大災難。

他指出，同樣在此之前，已有不少人對「海洋之門」(OceanGate)運營的泰坦號潛水器旅遊探險表示擔憂。

卡麥隆說，儘管深潛工程界有許多頂級人士參與泰坦號項目，但他們均認為自己所做的是過於實驗性，根本無法運載乘客，還需要更多認證，他們甚至就此寫信給公司，但始終未獲理會。

他表示，在同一個地點發生了一場非常相似的悲劇，同樣是無人理睬警告，真是令人震驚，也真的很超現實。

根據紐約時報 獲得的一封信件顯示，海洋技術協會(Marine Technology Society)的載人水下航行器委員會(Manned Underwater Vehicles committee )2018年已寫信給「海洋之門」執行長羅許(Stockton Rush)發出警告，指委員會對泰坦號一致感到擔憂，然而該公司並未回應。

卡麥隆本人因為拍攝電影「鐵達尼號」，曾33次潛入鐵達尼號殘骸，今年2月，他發布了1986年由研究潛水器阿爾文(Alvin)首次發現鐵達尼號沉船的視頻。

此外，研究鐵達尼號的專家斯蒂芬森 (Parks Stephenson) 曾為卡麥隆2003年拍攝的紀錄片「深淵幽靈」(Ghosts of the Abyss)提供諮詢服務。他19日在臉書就泰坦號失蹤之事貼文，指出「無論在接下來的幾個小時內發生什麼，目前真正知道的是與潛水器的通信已經失聯，這很不尋常，值得最認真考慮。」果然是一語成讖。