泰坦號疑劇烈內爆 深海發現殘骸 5人全罹難

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（左下），巴基斯坦富商達武德與兒子蘇里曼（右下）。(Getty Images)

「泰坦號」潛水器載著五人前往觀賞知名沉船「鐵達尼號」失聯近五天後，龐大的搜救行動22日換來殘酷結局；海岸防衛隊官員22日宣布，尋獲已經解體的「泰坦號」，五名乘客已在「災難性」事件中死亡。

美國海岸防衛隊22日宣布，「泰坦號」疑為「內爆」，搜救團隊在鐵達尼號沉船附近發現散落殘骸；海洋之門探險公司(OceanGate Expeditions)發布聲明表示，遺憾泰坦號五名乘員罹難，形容五人為真正的探險家。

發現泰坦號殘骸。(資料來源／英國每日郵報、製表／編譯陳韻涵、圖／美聯社、路透)

泰坦號18日下水後失聯，潛水器內原先預估的96小時氧氣存量至22日也消耗殆盡。

海防隊毛格少將(John Mauger)22日在記者會上表示，加拿大 船舶部署的一具深海機器人當天上午在北大西洋水下約1萬2500呎發現泰坦號的殘骸，距離鐵達尼號沉船約1600呎。毛格說：「潛水器劇烈內爆。」

碎片包括錐狀尾部、前後端

泰坦號。(路透)

搜救單位後來獲悉，這些碎片包括潛水器的錐狀尾部及耐壓船體的前端和後端。分析顯示，這些殘骸符合潛水器壓力室內爆的現象。

美聯社報導，匿名美國海軍資深官員表示，泰坦號通報失蹤後，海軍回頭分析聲學數據發現的異常情況，「與失聯的泰坦潛水器作業地點附近發生的內爆或爆炸一致」。

海軍將此訊息告知海防隊，海防隊與加拿大、英國與法國的團隊投入搜救行列，因為美國海軍無法證實上述消息。

海軍18日雖然偵測到異常聲學數據，且在20日、21日聽到「敲擊聲」，這些聲響起初讓泰坦號的乘員可能獲救燃起一絲希望，但後來證實該聲響可能與該潛水器無關。

泰坦號所屬的「海洋之門探險」發布聲明宣告「遺憾失去這五人」，分別是海洋之門執行長與船長羅許(Stockton Rush)、英國億萬富豪哈丁(Hamish Harding)、法國籍的鐵達尼號專家納若雷(Paul-Henri Nargeolet)，以及巴基斯坦富商達武德父子(Shahzada and Suleman Dawood，前譯達吾)。

海洋之門聲明表示，「這些人是真正的探險家，明顯具備冒險精神，以及對於探索和保護全球海洋的深切熱情。在這個悲劇時刻，我們的心與這五個靈魂及其家屬同在。」

深海機器人持續海床行動

跨國搜救團隊22日下午對外宣布找到泰坦號內爆的殘骸，判斷艙內五人在第一時間即已身亡。(Getty Images)

毛格表示，人員和船隻即將解除動員，但無人駕駛機器人會持續在海床行動，「我們將盡可能蒐集最多資訊」。

2021年到2022年間，至少46人成功搭乘海洋之門的潛水器往返鐵達尼號沈船，但之前的乘客也對潛水器的安全提出疑慮。

首批乘客：宛如自殺任務

海洋之門首批客人之一、德國 61歲退休 商人兼冒險家羅伊伯(Arthur Loibl)形容兩年前的潛航宛如「自殺任務」，他說：「想像那是幾呎長的金屬管，下方有一片金屬板當地板；你不能站、不能跪，每個人坐得很近，相當擁擠，你不能有幽閉恐怖症。」