川普痛批司法系統腐敗 只給杭特‧拜登開了「交通罰單」

拜登、川普。（Getty Images）

前總統川普 20日砲轟杭特‧拜登(Hunter Biden)與檢方達成犯罪協議，不過是拿張「交通罰單」，就卸掉重罪及刑責，痛批司法系統腐敗；另外，川普表示，自己若第二次當選總統，不會讓子女再度到白宮 任職，「那對家人太痛苦了，我家人曾熬過地獄般的煎熬」。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普受訪表示，檢方開張「交通罰單」給杭特，然後開脫一切，真是侮辱司法系統、國家，狀況極不公平，是司法瀆職，還干涉選舉，全都打包在一起。

川普上周才因特別檢察官史密斯(Jack Smith)的偵辦，被控以37條聯邦重罪；川普表示，被調查的人如果是他的兒子之一，「絕對天差地遠」。

川普在受訪時表示，如果他選上總統絕不再讓子女在白宮工作。伊凡卡（右二）和庫許納（右一）在川普任內曾任白宮高級顧問。（路透）

川普表示，這個司法系統、聯邦調查局都貪腐；本案被偵辦的對象要是他的家人，恐怕會面臨「幾百年刑責」。

德拉瓦州聯邦地區檢察官魏斯(David Weiss)辦公室指出，杭特面臨的兩項逃稅罪名，每項最高刑期為12個月，另非法持有槍械這項罪名最高刑期為10年。認罪協議猶待法官批准。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普另向福斯的節目主持人拜爾(Bret Baier)表示，他第一屆總統任期內，自己的家人受夠了，讓家人太痛苦。

川普女兒伊凡卡 (Ivanka Trump)及其夫婿庫許納(Jared Kushner)曾擔任川普的白宮高級顧問，也因他們在政府裡的角色，經常招致批評。

川普想再戰白宮，他的一些家人曾出現在競選造勢，另一些則缺席，令人矚目。伊凡卡去年便表示，自己受夠了政治，不會參加爸爸2024年的競選，前第一夫人梅蘭妮亞自川普展開競選以來，也很少出現。

川普的兒子小唐納(Donald Trump Jr.)依然固定出現在保守派媒體，力挺父親；川普遭聯邦起訴後，在新澤西州貝明斯特(Bedminster)自家高爾夫球場首度發表演說，他另個兒子艾瑞克(Eric Trump)也與父親會師。

川普另誇獎他兒子艾瑞克是好孩子，大家知之甚詳，優秀青年、好學生，一切都棒，而別人沒經歷過他家人的煎熬；他女兒伊凡卡經營服飾產品系列本來很成功，但他當選總統，她只好結束生意。