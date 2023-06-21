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欠稅、吸毒擁槍「定罪不易」檢方難起訴杭特‧拜登

記者張聲肇／綜合報導
司法部接連處理涉及川普和拜登家人的大案，司法部長加蘭德保持距離，避免捲入政治。（Getty Images)
司法部接連處理涉及川普和拜登家人的大案，司法部長加蘭德保持距離，避免捲入政治。（Getty Images)

法學專家表示，檢方對拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的指控，很難據以起訴，即使起訴，也難以讓他被定罪入獄。

杭特‧拜登已和德拉瓦地區聯邦檢察官達成認罪協議，承認兩度未繳稅，也承認非法擁槍。欠稅問題，他已補繳；非法擁槍是重罪，違犯的條文是「不合法」或「有毒癮」而擁有槍枝，只要認罪協議符合條件，就可免起訴。

這個法條本來就很少被引用來起訴「嫌犯」，最近為了起訴白人至上論者，才受到引用，何況法條本身已經受到法律挑戰。

前聯邦調查局(FBI)法律顧問魏斯曼(Andrew Weissmann)說，違犯稅則同樣也很少被用來起訴初犯，因此而入獄的案例更為罕見。

檢方用以罪控杭特‧拜登的非法擁槍條例，已被聯邦上訴法院裁定違憲。上訴法院裁決，政府不能禁止非暴力罪定讞者擁有槍械。德州一個聯邦法院最近根據最高法院裁決，也裁定禁止吸毒者擁槍是違反憲法第二修正案。

吸毒擁槍條例會被拿來起訴嫌犯，也僅在「主要犯行」並未違法的案例中引用，譬如，檢方上周起訴維吉尼亞州6歲男童的母親，因為這名吸毒母親的手槍被兒子拿來射傷老師，主犯行不是吸毒母親所為。

不過，根據該條例將嫌犯送進監獄的案例也不是沒有，例如，愛阿華州23歲男子吸毒擁槍，最近被判五年徒刑；內布拉斯加州23歲的男子也因同一罪名，被判坐牢三年。

最近，華府一名白人至上主義者的弟弟自殺身亡，聯邦檢察官以吸毒的哥哥擁有大批槍械為由，以非法擁槍罪名起訴他，替他辯護的公設辯護律師都說自己30年法律生涯中，從沒見過檢方拿這條例起訴人的案例。法官也認為很不尋常。被告最後被輕判。

前聯邦檢察官、前緝毒署(DEA)代署長羅森伯格(Chuck Rosenberg)說，雖然吸毒擁槍條例很不常被用來起訴人，這不表示拿來起訴杭特‧拜登就「不適當」，要依個案的證據力來看。

杭特‧拜登 檢察官 白人至上

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