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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

WSJ：美中高層破冰動機 因中國想穩住「經濟下滑」

記者張聲肇／綜合報導
疫情後，中國的經濟動能欠佳，這也被解釋為中方對布林肯來訪持正面態度的原因之一。（Getty Images)
疫情後，中國的經濟動能欠佳，這也被解釋為中方對布林肯來訪持正面態度的原因之一。（Getty Images)

華爾街日報19日報導， 習近平在北京會見美國國務卿布林肯35分鐘，雖無重大突破，但雙方都同意阻止關係惡化，中國的一大動機是經濟欠佳，也期盼在11月美國主辦亞太高峰會上，舉行盛大的拜習會

前國務院官員、現任亞洲學會政策研究所研究員羅素(Daniel Russel)說，雙方顯然運用這次會談穩住了嚴重下滑的關係，「同時也各自展現捍衛國家安全、經濟及核心利益的決心。」

布林肯連續兩天和中國高層會談後，雙方同意多辦幾場類似高層官員會談，至於具體共識，只有增加互航班次，和打擊中國製芬太尼流入美國毒品市場等。

雙方「嚴重分歧」議題如美國支持台灣、限制高科技輸出、中俄親密關係等，雙方仍尖銳對立；布林肯說，他向中方提到，華府關切中國在古巴的對美間諜活動；美國希望恢復軍方溝通管道，以免在台灣周遭發生誤判，中方沒興趣。

他會見習近平後，告訴記者，「進展不容易，需要時間。」經過幾個月的關係冰凍，拜登政府只期待能有溝通機會，不讓分歧、對立演變為直接衝突。

華爾街日報報導，中國願意和美國高層來往的一大動機，是藉此穩住日益下滑的經濟；報導同時引述中、美官員說，中國希望美國11月在舊金山舉辦亞太峰會期間，能辦場盛大隆重的拜習會。針對這問題，到加州拜票的拜登說，「我們正在往這條路上前進(We're on the right trail here)。」

11月拜習會要辦成，中國外長秦剛可能之前就會回訪美國，磋商有關細節。布林肯已邀請秦剛訪美。

東吳大學國際關係專家高志凱(Victor Gao)說，布林肯訪中是「往正確方向肯定的一步」，可降低美中關係緊張，兼具管理風險之效；他也說，布林肯會見習近平更顯示兩國領導人很認真看待年底前面對面會談，若拜習會開得成，說不定可以「重新設定兩國關係的總方向。」

中國官員也對布林肯訪中持肯定的看法，說此行讓雙方在關係緊張之際，有機會「維持外交平衡」，讓雙方都能「精準有效地」表達各自的觀點。

疫情後，中國的經濟動能欠佳，這也被解釋為中方對布林肯來訪持正面態度的原因之一。（...
疫情後，中國的經濟動能欠佳，這也被解釋為中方對布林肯來訪持正面態度的原因之一。（Getty Images)

布林肯 拜習會 習近平

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