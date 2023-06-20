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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

會布林肯 王毅：扭轉中美關係螺旋式下滑

記者陳政錄／綜合報導
王毅(右)19日會見布林肯(左)時，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，布林肯則重申美國一中政策迄未改變。（歐新社）
王毅(右)19日會見布林肯(左)時，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，布林肯則重申美國一中政策迄未改變。（歐新社）

中共中央外事辦主任王毅19日在北京會見國務卿布林肯。王毅表示，正值中美關係處在關鍵節點，要扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道。就台灣問題，王毅強調，「維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方明確反對「台獨」。

據中國外交部發布，布林肯表示，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。

布林肯18日先與中國外長秦剛會談，19上午與王毅會面，下午則會見中國國家主席習近平。

王毅在會見時指出，正值中美關係處在關鍵節點，需就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

提到美國對中政策，王毅稱，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。美方有必要深刻反思，和中方一道共同管控分歧、避免戰略意外。當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。

在具體事項上，王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

就台灣問題，王毅稱，美方須堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。

中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，中美...
中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。（美聯社）

王毅 布林肯 北京

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