我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

新聞分析／緩管制 避走火 美中新共識？

記者羅印冲

暌違近五年，美中再度恢復高層互動，19日國際矚目的「習布會」，雙方是在會見前一小時才發布消息，在此之前，美方為布林肯安排了其他行程，北京則是諱莫如深，顯示美中關係的高度敏感和微妙。

從北京的通稿看來，台灣問題還是中方關切的重中之重。布林肯向習近平重提「四不一無意」承諾，其中就包括不支持「台灣獨立」。而19日稍早，中共外事辦主任王毅在會見布林肯時，話說得更重，直言在台灣問題上，「中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方明確反對「台獨」。

布林肯在離開中國前的記者會上重申，美國的「一中政策」迄未改變，美方不支持「台獨」。就此而論，「四不一無意」可能是北京這次向美方「要」到的、檯面上最主要的承諾。

然而，「四不一無意」並非新的承諾，去年3月美國總統拜登在與習近平通話時就提過，布林肯若只重申當年的承諾，恐怕不足以為美中關係重建護欄。

從習近平在會見布林肯時的開場白說：「雙方在一些具體問題上取得進展，達成共識，『這很好』。」這番表態看，美中很可能還達成了「通稿」和「記者會」以外的新共識。

外界看到的，習近平是當著布林肯的面拒絕了恢復美國要求的兩國軍事溝通管道，看似嚴峻，但美國一日未解決對中國國防部長魏鳳和的制裁，中國就不可能在此鬆口。不過，美國即將有財政部長葉倫、商務部長雷蒙多、氣候大使柯瑞訪中，布林肯在記者會上也透露中方在未來幾周會有高層官員訪美，顯示兩國在軍事之外的交流，仍在持續，甚至進一步安排拜習會。

未來的看點還包括四大領域：

首先是從川普時期延伸到拜登上台迄今的加徵關稅，拜登至今尚未撤銷，形成了美中貿易一大障礙。

其次是拜登執政後不斷對中國施加的高科技產業制裁，包括晶片半導體的出口管制等，甚至聯合日韓和台灣，令北京發展高科技處處卡關。

第三是美方對中方周圍實施的自由航行和軍事抵近偵查行動，相關行動致使共軍在近期二度對美軍進行衝突邊緣的攔截反制，雙方擦槍走火危機陡升。

最後是美台互動，北京近年批判重點在於美台關係「切香腸式」不斷推進，指控華府虛化、掏空一中原則，可以想見，北京必然會當面向布林肯「發難」，敦促美方「節制」與台灣關係。

但這不代表美方就要照單全收，較可能的情況是，雙方在某些領域各有退讓，也一定程度滿足了對方的需求。

從另一面看，北京也需要考慮布林肯面對美國內部強大反中聲浪的壓力，若能見好就收，對雙方都有利。

布林肯 北京 拜登

上一則

布林肯訪中 西方媒體偏重擔憂 中媒報導卻「積極正面」

下一則

會布林肯 王毅：扭轉中美關係螺旋式下滑

延伸閱讀

布林肯訪中會習近平 拜登樂觀：美中關係走在正確道路

布林肯訪中會習近平 拜登樂觀：美中關係走在正確道路
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」

中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」
布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面

布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
國務卿布林肯(左)和中國外長秦剛18日在北京釣魚台國賓館握手致意。(美聯社)

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

2023-06-18 12:22
「信使報」報導，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示，目前沒有跡象表明需要重新考慮這項政策。（美聯社）

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

2023-06-12 20:20

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬