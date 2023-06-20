新聞分析／緩管制 避走火 美中新共識？

暌違近五年，美中再度恢復高層互動，19日國際矚目的「習布會」，雙方是在會見前一小時才發布消息，在此之前，美方為布林肯 安排了其他行程，北京 則是諱莫如深，顯示美中關係的高度敏感和微妙。

從北京的通稿看來，台灣問題還是中方關切的重中之重。布林肯向習近平重提「四不一無意」承諾，其中就包括不支持「台灣獨立」。而19日稍早，中共外事辦主任王毅在會見布林肯時，話說得更重，直言在台灣問題上，「中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方明確反對「台獨」。

布林肯在離開中國前的記者會上重申，美國的「一中政策」迄未改變，美方不支持「台獨」。就此而論，「四不一無意」可能是北京這次向美方「要」到的、檯面上最主要的承諾。

然而，「四不一無意」並非新的承諾，去年3月美國總統拜登 在與習近平通話時就提過，布林肯若只重申當年的承諾，恐怕不足以為美中關係重建護欄。

從習近平在會見布林肯時的開場白說：「雙方在一些具體問題上取得進展，達成共識，『這很好』。」這番表態看，美中很可能還達成了「通稿」和「記者會」以外的新共識。

外界看到的，習近平是當著布林肯的面拒絕了恢復美國要求的兩國軍事溝通管道，看似嚴峻，但美國一日未解決對中國國防部長魏鳳和的制裁，中國就不可能在此鬆口。不過，美國即將有財政部長葉倫、商務部長雷蒙多、氣候大使柯瑞訪中，布林肯在記者會上也透露中方在未來幾周會有高層官員訪美，顯示兩國在軍事之外的交流，仍在持續，甚至進一步安排拜習會。

未來的看點還包括四大領域：

首先是從川普時期延伸到拜登上台迄今的加徵關稅，拜登至今尚未撤銷，形成了美中貿易一大障礙。

其次是拜登執政後不斷對中國施加的高科技產業制裁，包括晶片半導體的出口管制等，甚至聯合日韓和台灣，令北京發展高科技處處卡關。

第三是美方對中方周圍實施的自由航行和軍事抵近偵查行動，相關行動致使共軍在近期二度對美軍進行衝突邊緣的攔截反制，雙方擦槍走火危機陡升。

最後是美台互動，北京近年批判重點在於美台關係「切香腸式」不斷推進，指控華府虛化、掏空一中原則，可以想見，北京必然會當面向布林肯「發難」，敦促美方「節制」與台灣關係。

但這不代表美方就要照單全收，較可能的情況是，雙方在某些領域各有退讓，也一定程度滿足了對方的需求。

從另一面看，北京也需要考慮布林肯面對美國內部強大反中聲浪的壓力，若能見好就收，對雙方都有利。