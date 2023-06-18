美中關係突破？美商界領袖「期盼值很低」

美國商界希望國務卿布林肯訪問北京能推動兩國關係回暖，至少不致變得更糟。圖為蘋果公司CEO庫克(中)今年3月25日出席中國發展高層論壇年會。(路透)

國務卿布林肯 抵達北京 ，18日起與中國對等官員展開會談，長久以來美國商界高層致力推動兩國關係能更緊密、熱絡，但他們可能發現，布林肯等人的會談，感覺起來冷淡得多，故大企業執行長們現在只能盼望已經顛簸不平的關係，不致變得更糟。

「紐約時報」17日報導，布林肯與中方高層會談，旨在把美、中關係拉回正軌，美國企業界領袖一直催促拜登 政府，試著讓世上最重的雙邊關係之一的美、中關係，能夠恢復穩定。

但是商界領袖、兩國官員目前對會談的期待顯然不大。會談主旨有二，第一是恢復兩國政府間的溝通，第二是不讓兩國關係進一步下滑。

兩國關係受損、引發衝擊的證據已經浮現。外資直接投資中國已跌到18年來最低點。在北京的美國商會2023年度的調查發現，企業界仍把中國市場視為前提要務，但投資中國的意願正在下降。

「國家外貿協會」(National Foreign Trade Council)會長科爾文(Jake Colvin)表示，美中經濟關係已變得如此糟糕，任何改善跡象都受歡迎，但任何突破的期盼值很低；對於類似此次的雙方高層對話，商界只希望能在麻煩不斷的貿易關係中，注入些許確定感。

中國是全球最大消費商品市場之一，許多工廠設在當地，為全球性大企業代工，中國仍有強大吸引力。中國結束新冠鎖國三年，放鬆旅遊管制，企業高層便魚貫訪中，例如通用汽車的執行長巴拉(Mary Barra)、摩根大通的戴蒙(Jamie Dimon)，以及黑石集團的蘇世民(Stephen Schwarzman)。

特斯拉電動車、推特老闆馬斯克6月訪中，把美中經濟關係描述為「連體雙胞胎」，反對拆分。蘋果執行長庫克(Tim Cook)3月往訪，還推崇公司與中國的共生關係。

科技界與中國廠商、消費者已打造出利潤豐厚的關係，眼見華府對中國採取強勢動作，十分警惕；產業團體雖承認為捍衛國家安全而有所舉動，相當重要，但他們也敦促拜登政府小心調整其行動。

亞洲協會政策研究院(Asia Society Policy Institute)副主任柯特勒(Wendy Cutler)表示，布林肯訪中會談結束後，兩國可能宣布一些小幅進展，例如同意略增兩國之間的航班，或者給外國訪客的簽證等。