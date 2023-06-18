我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

美中關係突破？美商界領袖「期盼值很低」

編譯潘勛／綜合17日電
美國商界希望國務卿布林肯訪問北京能推動兩國關係回暖，至少不致變得更糟。圖為蘋果公司CEO庫克(中)今年3月25日出席中國發展高層論壇年會。(路透)
美國商界希望國務卿布林肯訪問北京能推動兩國關係回暖，至少不致變得更糟。圖為蘋果公司CEO庫克(中)今年3月25日出席中國發展高層論壇年會。(路透)

國務卿布林肯抵達北京，18日起與中國對等官員展開會談，長久以來美國商界高層致力推動兩國關係能更緊密、熱絡，但他們可能發現，布林肯等人的會談，感覺起來冷淡得多，故大企業執行長們現在只能盼望已經顛簸不平的關係，不致變得更糟。

「紐約時報」17日報導，布林肯與中方高層會談，旨在把美、中關係拉回正軌，美國企業界領袖一直催促拜登政府，試著讓世上最重的雙邊關係之一的美、中關係，能夠恢復穩定。

但是商界領袖、兩國官員目前對會談的期待顯然不大。會談主旨有二，第一是恢復兩國政府間的溝通，第二是不讓兩國關係進一步下滑。

兩國關係受損、引發衝擊的證據已經浮現。外資直接投資中國已跌到18年來最低點。在北京的美國商會2023年度的調查發現，企業界仍把中國市場視為前提要務，但投資中國的意願正在下降。

「國家外貿協會」(National Foreign Trade Council)會長科爾文(Jake Colvin)表示，美中經濟關係已變得如此糟糕，任何改善跡象都受歡迎，但任何突破的期盼值很低；對於類似此次的雙方高層對話，商界只希望能在麻煩不斷的貿易關係中，注入些許確定感。

中國是全球最大消費商品市場之一，許多工廠設在當地，為全球性大企業代工，中國仍有強大吸引力。中國結束新冠鎖國三年，放鬆旅遊管制，企業高層便魚貫訪中，例如通用汽車的執行長巴拉(Mary Barra)、摩根大通的戴蒙(Jamie Dimon)，以及黑石集團的蘇世民(Stephen Schwarzman)。

特斯拉電動車、推特老闆馬斯克6月訪中，把美中經濟關係描述為「連體雙胞胎」，反對拆分。蘋果執行長庫克(Tim Cook)3月往訪，還推崇公司與中國的共生關係。

科技界與中國廠商、消費者已打造出利潤豐厚的關係，眼見華府對中國採取強勢動作，十分警惕；產業團體雖承認為捍衛國家安全而有所舉動，相當重要，但他們也敦促拜登政府小心調整其行動。

亞洲協會政策研究院(Asia Society Policy Institute)副主任柯特勒(Wendy Cutler)表示，布林肯訪中會談結束後，兩國可能宣布一些小幅進展，例如同意略增兩國之間的航班，或者給外國訪客的簽證等。

布林肯 拜登 北京

上一則

訪中前夕 布林肯與日韓外長談話 重申防衛承諾

下一則

中國經濟困境 恐是推動美中關係最大動力

延伸閱讀

布林肯已飛抵北京 中國外交部北美司長接機

布林肯已飛抵北京 中國外交部北美司長接機
拜登重申盼與習近平會面 暗示北京高層對中氣球飛進美不知情

拜登重申盼與習近平會面 暗示北京高層對中氣球飛進美不知情
布林肯訪華 美國務院網站首頁換成北京王府井街景

布林肯訪華 美國務院網站首頁換成北京王府井街景
布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持

布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂