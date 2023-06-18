中國經濟困境 恐是推動美中關係最大動力
中國自新冠疫情解封後經濟表現一直未如預期，有分析認為，北京近期緩和與華盛頓關係，同時對外國投資者表現出更開放的態度，看來並非巧合。
中國國家統計局最新經濟數據顯示，5月工業產出同比增長3.5%，低於4月的5.6%增幅，更低於分析師預期的3.6%增幅，加上創紀錄的青年失業率高達20%以上，情況實在不容樂觀。
北京近期不停接待美國商界領袖以及以國務卿布林肯為首的高級外交官員，在中美緊張關係裡明顯採取對美國開放態度。與此同時，中國國內要求採取經濟刺激措施的呼聲愈來愈高，兩者實為互為表裡。
布林肯訪問中國，將注意力放在維持高層溝通管道及會談上；但在中國的目的是要應對經濟困境，而不是超級大國關係。
近幾個月，美國許多商界領袖及企業高管相繼訪問中國，其中微軟共同創始人比爾．蓋茲更獲得國家主席習近平接見。
中國的經濟問題，可能會成為推動北京穩定與華盛頓關係的最大動力，因為改善與美國關係，有助加強國內外投資者對中國的信心，尤其是地緣政治確實是市場上每個人最大的擔憂。不少美國和其他外國公司，正日益抱怨中國瀰漫著不確定的氣氛，尤其是政治上。
除了經濟表現未如理想，青年失業更是中國最頭疼之事。官方15日公布的數據顯示，5月16至24歲群體的失業率，達到創紀錄的20.8%，高於4月的20.4%。
儘管國家統計局發言人聲稱，隨著經濟的復甦，就業形勢會有所改善。但分析人士認為，真正值得擔憂的是中國經濟前景非常黯淡。英國倫敦國王學院高級講師孫鑫指出，與三到四個月前的預期相比，現在的反彈力要弱得多。
青年失業是一個結構性問題，疫情讓情況變得更糟。「中國青年報」上月一個大學生調查顯示，近75%受訪者表示，他們認識一個或多個選擇延遲畢業的人，目的之一是可以繼續保持應屆畢業生的身分，因為愈來愈多雇主，尤其是公營部門方面，更青睞新的大學畢業生。
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