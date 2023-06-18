中國經濟困境 恐是推動美中關係最大動力

中國因經濟陷入困境，就業率下降，希望改善與美國和西方國家關係，尋求外資支持。圖為6月在北京舉行的就業博覽會。(美聯社)

中國自新冠疫情 解封後經濟表現一直未如預期，有分析認為，北京 近期緩和與華盛頓關係，同時對外國投資者表現出更開放的態度，看來並非巧合。

中國國家統計局最新經濟數據顯示，5月工業產出同比增長3.5%，低於4月的5.6%增幅，更低於分析師預期的3.6%增幅，加上創紀錄的青年失業率高達20%以上，情況實在不容樂觀。

北京近期不停接待美國商界領袖以及以國務卿布林肯 為首的高級外交官員，在中美緊張關係裡明顯採取對美國開放態度。與此同時，中國國內要求採取經濟刺激措施的呼聲愈來愈高，兩者實為互為表裡。

布林肯訪問中國，將注意力放在維持高層溝通管道及會談上；但在中國的目的是要應對經濟困境，而不是超級大國關係。

近幾個月，美國許多商界領袖及企業高管相繼訪問中國，其中微軟共同創始人比爾．蓋茲更獲得國家主席習近平接見。

中國的經濟問題，可能會成為推動北京穩定與華盛頓關係的最大動力，因為改善與美國關係，有助加強國內外投資者對中國的信心，尤其是地緣政治確實是市場上每個人最大的擔憂。不少美國和其他外國公司，正日益抱怨中國瀰漫著不確定的氣氛，尤其是政治上。

除了經濟表現未如理想，青年失業更是中國最頭疼之事。官方15日公布的數據顯示，5月16至24歲群體的失業率，達到創紀錄的20.8%，高於4月的20.4%。

儘管國家統計局發言人聲稱，隨著經濟的復甦，就業形勢會有所改善。但分析人士認為，真正值得擔憂的是中國經濟前景非常黯淡。英國倫敦國王學院高級講師孫鑫指出，與三到四個月前的預期相比，現在的反彈力要弱得多。

青年失業是一個結構性問題，疫情讓情況變得更糟。「中國青年報」上月一個大學生調查顯示，近75%受訪者表示，他們認識一個或多個選擇延遲畢業的人，目的之一是可以繼續保持應屆畢業生的身分，因為愈來愈多雇主，尤其是公營部門方面，更青睞新的大學畢業生。