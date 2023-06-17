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畢業遊歐遇惡狼 被拋深谷1死1傷 2女均為華裔

編譯廖振堯／綜合16日電
30歲的美國嫌犯（戴帽者）在犯案後不久，即遭到德國警方逮捕。（美聯社）
30歲的美國嫌犯（戴帽者）在犯案後不久，即遭到德國警方逮捕。（美聯社）

德國巴伐利亞邦南部的觀光勝地新天鵝堡(Neuschwanstein Castle)15日發生駭人謀殺，兩名女子抵抗一名美籍男子性侵，卻反被雙雙拋下50公尺的深谷，造成一死一傷；每日郵報(Daily Mail)16日進一步報導，兩名受害者都是大學剛畢業的華裔年輕人，共遊歐洲的美好旅行卻留下悲劇。

報導指出，死者是來自伊利諾州瑞柏市(Naperville)21歲的劉伊娃(Eva Liu，暫譯)，她與22歲的張凱西(Kelsey Chang，暫譯)5月剛從香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)畢業，主修電腦科學。

惡狼引入小徑 企圖性侵

兩人於13日入住慕尼黑市中心的塞貝爾飯店(Seibel Hotel)，警方稱劉伊娃和張凱西和兇手一同前往新天鵝堡，但彼此並不認識。兩人在橫跨山谷、能一眺城堡的瑪莉安橋(Marienbrücke)遇到了兇手，他說服她們跟他去另外一個瞭望點，並將兩人帶往一條偏僻的小路，再企圖對劉伊娃性侵。

斷樹緩衝 1女奇蹟生還

德國搜救隊派出直升機將受害者吊掛出山谷。（路透）
德國搜救隊派出直升機將受害者吊掛出山谷。（路透）

當張凱西試圖拯救時，兇手掐住她再將她推下陡峭的斜坡。警方認為，劉伊娃隨後被性侵未遂，也被推下了斜坡。兩人被直升機吊掛救離，但劉伊娃因重傷送醫不治。張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷、能向警方口供。

警大規模追捕 美籍兇嫌落網

兇手犯行後逃離現場，但警方動用25輛車隊大規模追捕後抓獲。遊客拍攝的影片顯示，30歲的兇手身穿T恤、牛仔褲和棒球帽，臉上有刮痕，被警察上銬帶走。

巴伐利亞警方發言人史塔畢克(Holger Stabik)表示，目前無法確認嫌犯來自美國哪一州，德國、美國當局仍在調查。

「嫌疑人接受訊問，但沒有向警方透露任何事情，只在昨天的法庭聽證會上對是否繼續拘留發表了意見，然而我們不想透露他確切說了什麼。」依德國程序，警方最初不會公布嫌犯身分，只有在調查接近完成後才會公開。據稱兇手已以謀殺、謀殺未遂、性侵等罪起訴。

學生遇害 大學表哀悼

香檳伊利諾大學副校長凱勒(Robin Kaler)證實，劉伊娃今年從電腦科學系學士畢業、張凱西則取得電腦工程學士學位。「本校哀悼劉、張女士的不幸遭遇，劉女士之死是毫無意義的。兩人5月畢業後應當慶祝如此重要的成就，而非落得悲慘的結果。」

上個月才從伊利諾大學畢業的Eva Liu，沒想到在德國的一趟慶祝之旅變成了死劫。...
上個月才從伊利諾大學畢業的Eva Liu，沒想到在德國的一趟慶祝之旅變成了死劫。(取自LinkedIn)
被推下山崖的Kelsey Chang，幸好被大樹欄住，大難不死，僅受輕傷，還可以...
被推下山崖的Kelsey Chang，幸好被大樹欄住，大難不死，僅受輕傷，還可以自己步下山壁。 (取自臉書)

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