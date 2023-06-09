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川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額

編譯徐薏茹／綜合8日電
專欄作家卡洛爾指控川普性侵案判可獲賠償500萬元，但川普的律師表示，賠償應該減少至100萬元以下。（美聯社）
專欄作家卡洛爾指控川普性侵案判可獲賠償500萬元，但川普的律師表示，賠償應該減少至100萬元以下。（美聯社）

前總統川普遭專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1996年在百貨公司試衣間性侵她，5月初陪審團判賠500萬元，川普的律師8日向法官表示，賠償應該減少至100萬元以下，稱原本的金額過多，而且是基於「純粹的猜測」。

律師在書面文件指出，曼哈頓聯邦陪審團上個月駁回卡洛爾的強暴指控，最後判定卡洛爾遭川普性虐待，「這種性虐待可能包括隔著衣服觸摸原告的胸部或類似的行為，與強暴相去甚遠」。

川普的律師表示，陪審團就性虐待指控判賠的200萬元「嚴重過多」，另外270萬元的誹謗補償性損害賠償金是基於純粹的猜測。

律師指出，性虐待的賠償金應該少於40萬元，誹謗賠償應少於10萬元，修復卡洛爾名譽的賠償應少於36萬8000元。

川普方律師主張，如果法官不同意建議的減少金額，應該允許就損害賠償進行新的審判。

現年79歲的卡洛爾在庭審時作證指出，她在曼哈頓中城的古德曼高檔百貨公司(Bergdorf Goodman)遇見川普，兩人之間帶著調情且友好的氛圍，直到川普跟著她進入試衣間，便變得暴力。

川普並未出席審判，但向陪審員播放去年10月錄製影片證詞的長摘取片段，川普的證詞否認在該商店遇見卡洛爾，也不認識她；川普表示，他認為卡洛爾的指控部分是為了宣傳2019年的回憶錄，卡洛爾在該著作中首度公開指控川普。

卡洛爾的律師蘿蓓塔．凱普蘭(Roberta Kaplan)的聲明表示，川普律師的論點無意義。

陪審團一致認定川普性侵犯卡洛爾，並帶著仇恨、敵意或惡意，說謊詆毀卡洛爾。

凱普蘭稱：「這一次川普將無法逃避其行為的後果。」

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