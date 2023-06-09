2次被起訴 川普2024仍可選總統 只因憲法未明訂

前總統川普被起訴，仍然可以參選2024總統。（美聯社）

前總統川普 8日透過自己的社群 平台「真實社群」(Truth Social)透露，他因為在佛州自宅海湖莊園(Mar-a-Lago)不當處理機密文件一案被起訴；不過學者們指出，即便是美國第一個兩度被起訴的總統，並不妨礙川普競選，他依然可以爭取2024年的總統大位。

華盛頓郵報報導，紐約法學院教授康明斯基(Anna G. Cominsky)表示，即使川普身上未決的任何案件被判有罪，也不會取消川普競選公職的資格；他當選的話也不會阻止他任職。「實際上沒有那麼多要求，憲法沒有明確禁止起訴未決、甚至是被定罪的人競選總統。」

喬治城法學院法學教授費德里克森(Caroline Fredrickson)指出，憲法競選總統的要求只有三個：候選人必須至少35歲、在美國或其領土出生、在美國居住至少14年。除此之外，擔任總統或任何更低階的民選職位幾乎沒有限制。

分析人士表示，川普被起訴及隨後的法律程序的影響可能有好有壞，川普的幾位顧問稱法律爭議和鬧劇是有利的，能讓川普重新成為黨內初選的關注焦點。

但顧問也說川普的競選團隊和法律團隊是分開的，兩者行動並不一定一致，川普也未必側重聽取任一團隊的意見。川普競選團隊希望把遭到起訴定位為「大規模政治迫害」，以此拉同情票。川普不斷抱怨這些起訴案件只是騙局，並聲稱自己是清白的。

不過憲法對總統參選資格的限制還是有例外，如憲法第14修正案中的「作亂謀叛」(engaging in insurrection or rebellion)。一些左派法律觀察家認為，川普煽動2021年1月6日的國會暴亂，應依此法條取消其任職資格。新墨西哥州 一名法官2022年便取消一名縣長的任職資格，因為該人士參與國會暴亂行動。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命的特別檢察官史密斯(Jack Smith)除了調查機密文件案，也調查川普是否有介入試圖推翻2020年大選結果的種種行動。但聯邦政府很少以煽動罪起訴任何人，許多法律專家懷疑第14修正案能否阻止川普尋求連任。