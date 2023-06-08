「空氣味道像雪茄」霧霾籠罩美東7500萬人 紐約空汙破紀錄

布魯克林籠罩在厚厚的霧霾當中，圖中是布魯克林大橋，位於左方的曼哈頓大橋幾乎已看不見。（美聯社）

紐約7日測到的空氣品質創下自有偵測以來最糟指標，多區達到對健康嚴重危害的破表紀錄，州長霍楚(Kathy Hochul)指這已是健康與極端氣候危機，呼籲民眾儘量待在室內。紐約市 原本安排在室外舉行的音樂會、棒球賽、以及抗議活動全都推遲；拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)一度暫停所有航班，飛往新澤西州紐瓦克機場 的航班也因能見度過低而放慢了速度，航班平均延誤1小時22分鐘。

空氣品質指標50以下為良好，100以上代表不良，300以上就代表危險。霍楚表示，7日測到最高布碌崙(布魯克林)數值為417、皇后區緊隨其後為407，同比增長了800%，都快破表。紐約地區過去平時的安全空氣污染指數 都在50上下。

霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)7日連續舉行多次記者會，稱這是自20世紀60年代以來紐約市所出現的最糟糕的空氣品質；全市機場航班、公校以及戶外活動都因此受到影響暫停或改期，此霧霾天氣預計仍會持續數日。

紐約市緊急事務管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)表示，關閉窗戶，如果使用空調，需要關閉外界空氣流通功能；最新的霧霾走勢模型顯示，到8日早上，狀況會進一步惡化，可能會在晚上到9日早才有所緩解。

霧霾持續籠罩，紐約公校、機場、室外活動廣受影響。(市長辦公室)

加拿大這波霧霾嚴重影響美東地區，超過7500萬人受到波及。大華府7日的空氣質量降至「不健康(unhealthy)」等級，天空好似蒙上一層灰，不少民眾也稱隱隱聞到空氣中有股燒焦味，有人形容「空氣味道像雪茄」。空氣質量專家魏蘭(Eileen Whelan)說，大華府十年多來從沒遇過此類情況。

伊利諾州環保廳表示，過去兩周期間，芝加哥地區只有一天的空氣質量不錯，而野火煙霧產生的臭氧煙霧，直接導致空氣質量指數欠佳。芝加哥7日也是一片灰濛濛，落日像個黃澄澄的蛋黃。

紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，空氣中的細顆粒物可以進入人的肺部，引起炎症，使哮喘、慢性肺病或潛在的心臟病等疾病惡化，對老人和兒童影響尤其大，給紐約人帶來了「真正的健康風險」。他呼籲除非萬不得已否則不要外出，出門也建議佩戴N95、KN95或CF94等口罩。紐約在大中央車站、賓州車站、富爾頓中心(Fulton Center)、紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)等公共交通樞紐分發100萬個口罩，供通勤者拿取。

紐約市教育局7日凌晨發出備忘錄，要求學校照常上課，但校長們被指示將所有戶外活動改為室內，若室內條件不允許，則要求取消改期。

紐約市長亞當斯表示，情況正在隨時發生改變，呼籲市民遵循官方指導，到目前為止，全市「沒有看到因空氣質量導致突發疾病或併發症的急診人數上升」。