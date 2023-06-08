濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化；由於野火短期內沒有熄滅跡象，濃煙還要蔓延多久，取決於風向；不僅如此，氣象預測，另一波更嚴重的濃煙將隨著冷鋒8日左右從加拿大往南飄到美國，賓州、紐約州 、大西洋中部可能出現品質極差的空氣，從事戶外休閒活動可能都對身體有害。

不過，氣象預報指出，9日到10日之間風向將轉為西北風，雖然無法將濃煙完全清除，但有助於降低細小微粒，能見度與空氣品質都將獲得改善。

多個環保機構7日對美國東北部、大西洋中部龐大地區發布空汙警報，範圍包括密西根州東南部、俄亥俄州部分地區、南卡羅來納州 北部、絕大部分的北卡羅來納州 、維吉尼亞州北部、絕大部分馬里蘭、德拉瓦州、賓州東部、紐約、佛蒙特、麻州、康乃狄克、羅德島等州，以及新罕布夏州西部。

7日上午衛星影像也顯示，美國東北部到北卡羅來納州、南卡羅來納州都籠罩於霧霾下，最嚴重的區域位於伊利湖(Lake Erie)、安大略湖(Lake Ontario)延伸到紐約州東南部一帶。

空汙警報也提醒健康狀況較為脆弱的族群必須提高警覺，包括患有心臟病、肺病的民眾以及老年人、幼童，應該限制在戶外從事耗費體力的活動，並減少戶外活動的停留時間。

霍夫斯徹大學(Hofstra University)氣象學家貝恩哈特(Jase Bernhardt)指出，紐約州雪城(Syracuse)空氣品質指標(Air Quality Index，AQI)創下1999年空污追蹤紀錄開始以來的最糟糕狀況。

史丹福大學(Stanford University)環境科學教授柏克(Marshall Burke)說，底特律、紐約的污染微粒指數是2006年以來數量最高的第一名與第二名。

空氣品質監測網站AirNow.gov顯示，空污指數已達有害健康標準的不良空氣往西蔓延，6日即已到達明尼蘇達州，7日早晨則波及北卡羅來納州、南卡羅來納州。

根據統計，6日當天最糟糕的空氣品質大多出現於紐約州西部到加拿大魁北克及安大略省，空氣污染程度為對人體有害的紅色及紫色。