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加拿大今年野火面積是往年10倍 恐成史上最嚴重

記者胡玉立／綜合報導
加拿大森林野火季節來到，5月就開始在加西的亞伯達省空前蔓燒，難以控制。(路透)
加拿大森林野火季節來到，5月就開始在加西的亞伯達省空前蔓燒，難以控制。(路透)

加拿大野火季節通常在每年5月至9月燒毀大片森林草原，但今年迄今，野火燒毀面積是史上平均數的10倍。根據加拿大跨機構森林火災中心(CIFFC)數據，截至7日為止，加拿大從東到西野火逾400多起，燒毀面積達980萬英畝；是2022年野火季節燒毀面積的兩倍多。

在加拿大人努力應對近年來記憶中最嚴重的野火態勢之際，人們也不禁憶起2016年和2021年嚴重野火造成的慘重悲劇。

根據加拿大發布的未來野火季節最新風險預測，野火延燒風險在6月升高，今年整個夏季都會維持在異常高的風險水平。自然資源部長威金森(Jonathan Wilkinson)5日表示，照目前趨勢持續下去，「很可能會是加拿大有史以來最嚴重的火災季節」。

加拿大跨機構森林火災中心發言人德魯斯(Marieke deRoos)表示，過去四年大部分時間，加拿大野火活動一直處於低至中等水平，但今年已達到最高水平。氣候研究顯示，與全球暖化相關的高溫和乾旱，是導致野火嚴重程度和數量大增的主因。

大火席捲了亞伯達省(Alberta)和卑詩省農村社區，導致大規模疏散、房屋被毀、消防員受傷；大西洋省份諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)上週疏散首府哈利法克斯周邊地區居民，大火損壞約200座建物。亞伯達省、諾瓦斯科細亞省和魁北克省(Quebec)已請求聯邦援助。美國、南非、法國、澳洲、紐西蘭均派出消防員，協助加拿大滅火。

在亞伯達省，大火勾起了人們對2016年5月的不愉快回憶；當時，肆虐的野火摧毀麥克默里堡(Fort McMurray)2400棟房屋和企業，造成重大人員傷亡，9萬多人逃離當地，是加拿大歷史上損失最慘重的自然災害。

2021年，卑詩省出現加拿大近幾十年來最嚴重的野火之一，當時氣溫達到創紀錄的華氏121.3度，小鎮利頓(Lytton)被野火吞噬，當地華人博物館歷史文物和屬於原住民社區的珍貴物品被毀，數人傷亡。這場悲劇，主要是當地出現打破全國溫度紀錄的極端高溫。

加拿大 高溫 澳洲

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