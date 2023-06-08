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天空變橘… 加國野火霧霾襲美 十餘州空汙嚴重

記者高雲兒、編譯陳韻涵／綜合報導
曼哈頓重要地標世貿大樓，籠罩在一片黃霧當中。（美聯社）
曼哈頓重要地標世貿大樓，籠罩在一片黃霧當中。（美聯社）

加拿大森林大火造成的空氣汙染跨越國境飄入美國，十多州空氣品質拉警報，空氣品質最差的大城市包括紐約、華府和費城，紐約都會區的兩座機場甚至因空氣品質影響能見度而停飛航班；氣象預測顯示，空汙狀態至少會持續至8日。

職棒大聯盟賽事延後

加拿大野火形成的霾害6日起飄進美國東岸與中西部地區，讓華府到渥太華都籠罩在不健康的霧霾中，主要機場暫停班機起降，美國職棒大聯盟(MLB)賽事延後，學校取消戶外活動。新冠肺炎疫情過後，人們再次戴上口罩，降低吸入髒空氣的機率；紐約市甚至呼籲市民要戴N95口罩，減少出門，降低對健康危害。

美東超過7500萬人7日收到空氣品質不佳的警報，天際線全被橘色霧霾遮蔽，霧霾隨著方向往南，經亞特蘭大中部到南、北卡羅來納州，惡劣狀況至少會持續到8日。

加拿大山林大火往南飄的霧霾空汙，7日下午達到高峰，全紐約變成黃色大橘子。圖為自由...
加拿大山林大火往南飄的霧霾空汙，7日下午達到高峰，全紐約變成黃色大橘子。圖為自由女神像幾乎被煙霧完全覆蓋。（美聯社）

逾5000航班延誤或取消

紐約以及周邊多個機場受到影響，截至7日晚上7時30分左右，全美已有接近4000個航班延誤，1000餘個航班取消。

為了確保安全，美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)7日下午發布飛往紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的航班，必須在出發機場停留到下午2時，該規定直到接近3時才被解除。剛從加拿大蒙特婁(Montréal)飛抵紐約的華人錢先生說，延誤了一個多小時，他在飛機上看到新聞知道紐約天氣變壞，但不知道這麼糟糕。

美國私人天氣預報公司AccuWeather表示，從地表延伸到高緯度的濃厚霧霾是過去20多年來，影響美國東北部最嚴重的野火霾害。

國家氣象局發布的空氣品質警訊幾乎涵蓋整個大西洋沿岸，佛蒙特州到南卡羅來納州，以及西部的俄亥俄州到堪薩斯州也在當局呼籲減少戶外活動的範疇，以免高濃度的細懸浮微粒(PM2.5)誘發呼吸道疾病。

拜登總統7日推文呼籲：「美國人經歷危險空汙，尤其是存在健康狀況的民眾，聽從當局的建議，保護自己和家人。」

紐約兩度居全球空品最差

氣象預測顯示，空汙狀態至少會持續至8日。圖為曼哈頓世貿大樓。（美聯社）
氣象預測顯示，空汙狀態至少會持續至8日。圖為曼哈頓世貿大樓。（美聯社）

聯邦環保署(EPA)監測PM2.5等主要汙染物的「空氣品質指數」(AQI)顯示，紐約雪城(Syracuse)和賓州理海谷(Lehigh Valley)的空汙指數不時突破400，紐約市還連續兩度站上全世界空氣品質最糟的城市；AQI在50以下才算良好，100則為「不健康」，超過300都屬於「危險」，就算是健康的人也要減少戶外活動。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)形容空汙嚴重如「緊急危機」，紐約多處AOI比正常值高出八倍。

東岸學校紛紛取消戶外活動，包括體育課和校外教學等，馬里蘭州貝塞斯達市(Bethesda)一所高中將原定戶外舉行的畢業典禮移師室內，布魯克林、紐約等地小學的活動延後；新澤西州蒙特克萊(Montclair)一所學校取消五年級學生的遊樂園旅程。

職棒大聯盟延後紐約和費城的賽事，就連在布魯克林室內場館舉行的國家女籃(WNBA)比賽也取消。

拉瓜地亞機場 加拿大 費城

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