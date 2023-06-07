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烏克蘭無人機頻攻擊 俄民眾心理壓力大 質疑戰爭正當性

編譯俞仲慈／綜合6日電
莫斯科近來連續遭到無人機攻擊，據信都是由境內發起的攻擊，傷害不大，但影響士氣。圖為克里姆林宮上空無人機撞擊的畫面。（路透）
莫斯科近來連續遭到無人機攻擊，據信都是由境內發起的攻擊，傷害不大，但影響士氣。圖為克里姆林宮上空無人機撞擊的畫面。（路透）

俄烏戰爭陷入膠著，但隨著烏克蘭無人機對俄羅斯南方邊境貝爾哥羅德州(Belgorod)頻頻發動攻擊，烏克蘭無人機的軍事行動已對俄國民眾構成心理壓力，連政壇也出現質疑或反對戰爭的聲浪。

住在莫斯科高級區的藝術收藏家邦達連科(Viktor Bondarenko)5月30日晚間被爆炸聲驚醒，原來是俄國防空系統開火反擊烏克蘭無人機，妻子被嚇到躲進地下室，他事後在Instagram發文表示：「不希望發生意外時被活埋在地下室，幸好我的孩子都在米蘭。」

原以為遠離戰火的俄國民眾眼看烏克蘭無人機頻頻攻擊俄國心臟地區，位於貝爾哥羅德州一座4萬居民的中型城市基諾(Shebekino)變成廢墟，不免擔心戰火擴大的可能性。

莫斯科一個富人區日前遭到無人機攻擊，受到輕微損害。（路透）
莫斯科一個富人區日前遭到無人機攻擊，受到輕微損害。（路透）

卡內基俄羅斯歐亞中心(CREC)資深研究員史塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)直言：「俄國內部對於俄烏戰爭和精英階級的想法，正逐漸改變中。」並補充道：「可能損及普亭政權，最重要的是破壞權力結構。」

俄國傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)藉機利用無人機襲擊事件，和俄國正規軍互別苗頭，在Telegram發文嘲諷：「載有彈藥的軍用無人機攻擊住家窗戶時，一般居民應如何是好？」

2014年唯一投票反對吞併克里米亞(Crimean Peninsula)的俄國國會議員波諾馬列夫(Ilya Ponomarev)也表示，「如果戰況陷入危險，敵人進入俄國領土，普亭就會變成一位失敗者。」

同時俄國反對派人士格爾曼(Marat Gelman)也表示，烏克蘭支持的俄羅斯民兵，日前在貝爾哥羅德州俘虜俄國士兵，就是反普亭政權的具體表現，他表示：「此事對我們所有人來說至關重要，因為俄國人終於可以在俄烏戰爭發揮作用，有事情可做。」

質疑俄烏戰爭正當性的聲浪，甚至蔓延至莫斯科政壇，著名鷹派國會議員扎圖林(Konstantin Zatulin)也宣稱入侵烏克蘭不但是錯誤、更是泥沼：「烏軍展現高度的積極性，並非無中生有，是源於被俄國侵略造成，是我們開始、是我們去他們國家想要消滅他們。」

俄國 烏克蘭 德州

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