俄稱「擊退烏軍反攻」 烏籲國民「沉默保密」

俄羅斯國防部透過官媒「證實」烏軍已發起大反攻，圖為一輛烏軍坦克4日在烏東頓內次克地區遭摧毀。（路透）

俄國 官媒「今日俄羅斯」5日引述其國防部報導，指烏克蘭 軍隊發起大反攻，試圖突破烏東頓內次克 (Donetsk)多個前線，但被俄軍「擊退」。但俄國傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)指稱，其此前血戰奪下的烏東巴赫姆特(Bakhmut)，在俄軍接手後，該市北部部分土地又被烏軍光復。

密利將軍指烏「做好準備」

美國有線電視新聞網(CNN)同日獨家報導，美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)表明，烏軍對大反攻做好「充分準備」，但現在就預估反攻的結果為時尚早。

預定今年退役的密利5日在法國對CNN強調，抗俄戰爭攸關烏克蘭的生死存亡，對歐洲、美國和全球其他地方的意義重大。不過，烏軍發言人塞尼克宣稱，烏方對前述頓內次克的大規模攻勢「並無所悉」。烏克蘭國防部4日也又一次呼籲全民，切勿對大反攻多做臆測，「沉默是金」，保密以防情資外洩。

俄羅斯國防部聲明，烏軍4日早上在頓內次克南部前線的五個俄軍防區，發動大規模攻勢。烏軍共派六個機械化步兵營與兩個戰車營，攻擊其研判俄軍最脆弱的前線防區，惟烏軍未成功突破，損失300員兵力，以及16輛戰車和21輛裝甲車等軍車。

烏克蘭總統澤倫斯基在「華爾街日報」3日刊出的專訪中宣示，烏方將展開反攻，並堅信終將成功。頓內次克部分地區自2014年以來，即由親俄的烏克蘭分離主義分子控制，頓內次克也是莫斯科去年9月正式兼併的四個烏東土地之一。

一個專門報導俄烏戰爭的社群媒體Telegram俄國平台5日聲稱，烏軍在頓內次克的大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）鎮附近，突破俄軍第一道防線，並在俄軍退至預備陣地後，光復兩個村莊。專家研判，烏軍可能目標是攻向烏南港市馬立波，從中間切斷烏東及烏南的俄占區。

部分獨立的美國軍事分析家，同意俄方稱烏軍開始大反攻的說法，認為烏軍採取初期的試探性攻擊，欲找出俄國守軍防線的弱點。紐約時報則報導，哪些是主攻、佯攻或牽制難以分辨，持續對俄軍防線做試探性攻擊一向是美軍代訓烏軍的傳統戰術。