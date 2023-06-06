海空交鋒後…美中高層北京會談 同意繼續保持溝通

美中外交高層官員美東時間5日在北京對談，照片右起：美國國務院亞太事務助理國務卿康達、中國外交部副部長馬朝旭、美國駐中國大使伯恩斯、白宫國安會中國事務高級主任貝莎蘭。(取自中國外交部官網)

國務院 5日表示，赴北京 拜訪的亞太事務助卿康達(Daniel Kritenbrink)、駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)等人與中方對等官員馬朝旭、楊濤舉行會談，雙方坦誠，討論有建設性；同一時間，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)在台北談及康達等人的北京行，指美中對話是為避免衝突，但美國將繼續依國際法規範在台海飛行、航行。

路透報導，國務院聲明表示，康達、伯恩斯及國安會中國事務高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)與中國外交部副部長馬朝旭、外交部美大司司長楊濤會談，「雙方的討論坦誠、有建設性，正加緊努力，想維持開放的溝通專線，立足在兩國最近的高層外交，而有增益」；國務院也表示，雙方在這次會談就兩國關係、跨台海問題等事務交換意見。

國務院另指出，康達一行明確表示，美國將強力與中國競爭，捍衛美國利益及價值。

中美外交人員5日在北京舉行會談。(取自中國外交部官網)

中國外交部官網也發布了美中外交官員會談的訊息及照片。中國外交部指出，雙方圍繞按照兩國元首去年11月峇里島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。中方並就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。

蘇利文：拜登與習近平將在「某時」見面

美中兩國連續兩天因為空中戰機及海上船艦危險接近，而關係緊張。但隨即雙方都發布外交高層官員在北京會談的訊息，甚至國安顧問蘇利文還表示拜登總統和中國國家主席習近平會在「某個時候」再聚首。

康達一行4日訪問北京，時逢六四天安門 事件34周年；天安門事件流亡學生領袖周鋒鎖對此表示憤怒，認為這個時間點訪中是「背叛」，中共政府挑這個日期會見是戰略招數，國務院對此竟沒提到天安門事件。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)為時間點辯護，稱批評人士「毫無建樹還完全無理取鬧」；這次行程計畫已久，行程就是這樣安排的。

AIT主席：兩軍對話確保暢通

美國在台協會主席羅森柏格同日訪台，談及康達訪問北京時指出，美國對於保持對話暢通的立場非常清楚和連貫，就算是在雙邊關係遇上緊張、挑戰的時刻也是如此；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在新加坡舉行的亞洲防務峰會「香格里拉對話」指出，必須無條件、無預設地確保兩軍對話管道暢通，用意相同。

羅森柏格認為，不管是中國軍艦3日險些撞上美國軍艦，或是近期在南海發生的中方戰機干擾美軍偵察機事件，都凸顯對話的重要，可避免兩方誤判，在最糟的情況下發生無心的衝突。

羅森柏格另指出，美方會持續對北京破壞台灣海峽穩定、對台施壓的做法，表達關切。

中國外交部發言人汪文斌指出，美國軍艦日前通過台灣海峽時遭解放軍軍艦橫切進逼一事，真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。