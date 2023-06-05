共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓抨擊拜登政府與中國的關係，稱拜登如「熱戀中的青少年」追求中方，向中展示弱點。（Getty Images）

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)抨擊拜登 政府與中國的關係，稱拜登對待中國像「熱戀中的青少年」，同時對拜登可能取消川普 政府時期對中國進口實施的關稅 政策表達擔憂。

柯頓在福斯節目「周日福斯新聞」(FOX News Sunday)中表示：「拜登政府官員應該停止像熱戀中的青少年般追求中國共產黨同行，令人尷尬又可悲。事實上，這是向中國展示弱點。」

柯頓發表這番言論之前的24小時之內，一艘中國軍艦3日晚才在台灣海峽逼近美軍飛彈驅逐艦鍾雲號(USS Chung-Hoon)，雙方距離約150碼，美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)發布聲明證實這一事件，鍾雲號當時正與加拿大進行聯合任務。

柯頓表示：「這鼓勵中國去做某些事，像是干擾我們的飛機，或是進入距離我們船艦幾百碼的範圍內，鼓勵他們發送間諜氣球漂浮穿越整個美國。」

川普政府時期，一項調查發現中國違反美國智慧財產權法規，並脅迫美國公司轉讓敏感技術給中國公司以作為進入中國市場的條件，作為回應，川普政府於2018、2019年對中國加徵關稅。

柯頓不斷批評債限法案中的國防支出削減，他表示威懾中國與其他類似國家最好的方式是軍事展現，「回到我們剛表決的法案，我們能威懾中國、伊朗與俄國的單一最佳方式是擁有一個能嚇阻他們的軍隊。這是歷史的核心教訓之一。」

此前他曾提出一項修正案，旨在提高債限法案中的國防資金，1日柯頓在參院議會的個人發言時間批評已分配的軍事預算，他先前提出的修正案未獲得任何支持。