李尚福嗆美：管好你自己的事 美防長：不尋求對抗也不會退縮

新加坡「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)舉行之際，由於先前發生中國戰機在南海上空攔截美軍戰機，以及中國軍艦3日在台灣海峽和美國驅逐艦差點相撞等插曲，美中緊張關係籠罩全場，與會各國代表不禁憂心中美軍事衝突惡化，恐嚴重危害國際局勢穩定。

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)和中國國防部長李尚福(Li Shangfu)2日在「香格里拉對話」晚宴上尷尬握手，儘管雙方表達避免衝突和促進穩定的意願，但並未舉行會談，奧斯丁表示：「我們不尋求衝突或對抗，但面對欺凌或脅迫，我們也不會退縮。」李尚福則公開抱怨「某大國霸權」野心勃勃。

奧斯丁宣稱美方並未試圖透過深化和其他國家的伙伴關係在亞洲建立一個新北約 組織，但李尚福不為所動，直言美方企圖建立「類北約組織」將使亞洲陷入戰端和衝突。

而且針對奧斯丁提出「以規則為基礎的國際秩序」的美式立場後，李尚福克強毫不客氣直批：「所謂以規則為基礎的國際秩序，從來沒有說明規則是什麼、規則又是誰制定。」並主張中方致力維護國際局勢穩定，而美方才是干涉他國的侵略者。

至於台海問題，李尚福也毫不留情指控美方涉嫌煽動「分裂活動」，並宣稱台灣無可避免「回歸中國」，至於中國軍艦和美國驅逐艦差點相撞事件，他宣稱美國及盟國海軍船艦通過戰略航道並非「無害」行動，而是加劇緊張局勢並反問：「去那裡有什麼意義？中國人常說一句話，管好你自己的事。」

眼看美中兩大強國關係日益緊張，也令各國憂心忡忡。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)坦承美中對話「破局」可能引發一系列軍事行動升級，「將對世界造成毀滅性打擊」；日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀(Yoshihide Yoshida)也表示國際局勢處於一個「分水嶺」時刻，戰爭陰影籠罩亞洲；印尼國防部長普拉伯沃(Prabowo Subianto)也警告「災難性危機逼近」。

拜登總統最近也提出美中「破冰」的想法，但「國際危機組織」(ICG)研究員艾薇·郭(Ivy Kwek，音譯)卻認為美中和解短期內不太可能實現並補充表示：「因為中國認為和美方對話的條件不利於中方。」