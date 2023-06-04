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國安顧問蘇利文：拜登與習近平將在「某時」見面

編譯茅毅／即時報導
中國國家主席習近平（左）去年11月，在印尼度假勝地峇里島召開的20國集團（G20）高峰會場邊，舉行「拜習會」。（Getty Images）
中國國家主席習近平（左）去年11月，在印尼度假勝地峇里島召開的20國集團（G20）高峰會場邊，舉行「拜習會」。（Getty Images）

美國國家安全顧問蘇利文在節目中受訪時表示，總統拜登將和中國國家主席習近平，「在某個時候」（at some point）見面。

蘇利文當天接受美國有線電視新聞網（CNN）「全球公共廣場」（GPS）節目印度裔主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪。蘇利文說，「我希望，我們將很快看到，在接下來幾個月，美國官員與他（她）們的中國對口官員進行高層往來，以繼續（高層交往的）這項工作」，然後在某個時候，我們將見到拜登總統和習主席，「再次一起回來」。

蘇利文還說，一方面，美中在經濟及科技的重要領域激烈競爭，並且也確保這場競爭不會演變為衝突或對峙，「這並不矛盾」，「這是拜登總統的堅定信念」。

蘇利文前述發言，正值美中當世兩大經濟體，依然關係緊張之際。美中關係近1年來，極為動盪、混亂又緊張，兩國目前設法重啟。

自2月疑似中國間諜氣球飛在美國本土上空，而且隨後被美國軍方擊落後，華府與北京間的緊張升溫。

CNN報導，在美國致力和中國重新交往下，蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅5月在奧地利首都維也納的會晤，是自這起氣球事件以來，美中官員間最高層級的往來之一。

蘇利文形容，很想為美中關係設定1個下限，好更負責任地管控彼此間的競爭。這當中有若干不同的成分，但關鍵之一是，「我們有激烈的競爭，也有認真的外交」。

美國國安顧問蘇利文。（美聯社）
美國國安顧問蘇利文。（美聯社）

蘇利文 拜登 氣球

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