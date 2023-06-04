習近平：「國家統一」永遠是中國核心利益的核心

中國國家主席習近平(左)2日在北京中國歷史研究院出席「文化傳承發展座談會」時表示，中華文明具有突出的統一性，國土不可分、國家不可亂，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。(新華社)

中國國家主席習近平 2日在北京中國歷史研究院出席「文化傳承發展座談會」時表示，中華文明具有突出的統一性，國土不可分、國家不可亂，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。

官方新華社報導，習近平說，中華文明具有突出的統一性，從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所繫。

習近平說，中華文化源遠流長，只有全面深入了解中華文明的歷史，才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

此外，中國人民解放軍 代表團、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將3日在出席新加坡 「香格里拉對話會」的記者會上表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分；完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。中國人民解放軍全時待戰堅決捍衛國家主權統一和領土完整。

他說，美方涉台言論罔顧事實顛倒黑白，是完全錯誤的。美不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能。頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。我們(解放軍)在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘。改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。

而關於南海問題，景建峰表示，美國才是南海局勢緊張的真正推手，近年來，美方動輒派遣先進艦機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施所謂「航行自由」行動。美國還變本加厲，增加、輪換部署，增設軍事基地，這只會帶來更多安全風險。

關於美方有關中美兩軍溝通的言論，景建峰表示，中方重視中美兩軍關係，兩軍接觸交流沒有中斷。當前中美兩軍關係面臨困難責任在美方，美方的一系列錯誤言行沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍。