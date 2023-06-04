我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

習近平：「國家統一」永遠是中國核心利益的核心

記者黃國樑／綜合報導
中國國家主席習近平(左)2日在北京中國歷史研究院出席「文化傳承發展座談會」時表示，中華文明具有突出的統一性，國土不可分、國家不可亂，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。(新華社)
中國國家主席習近平(左)2日在北京中國歷史研究院出席「文化傳承發展座談會」時表示，中華文明具有突出的統一性，國土不可分、國家不可亂，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。(新華社)

中國國家主席習近平2日在北京中國歷史研究院出席「文化傳承發展座談會」時表示，中華文明具有突出的統一性，國土不可分、國家不可亂，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。

官方新華社報導，習近平說，中華文明具有突出的統一性，從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所繫。

習近平說，中華文化源遠流長，只有全面深入了解中華文明的歷史，才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

此外，中國人民解放軍代表團、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將3日在出席新加坡「香格里拉對話會」的記者會上表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分；完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。中國人民解放軍全時待戰堅決捍衛國家主權統一和領土完整。

他說，美方涉台言論罔顧事實顛倒黑白，是完全錯誤的。美不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能。頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。我們(解放軍)在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘。改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。

而關於南海問題，景建峰表示，美國才是南海局勢緊張的真正推手，近年來，美方動輒派遣先進艦機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施所謂「航行自由」行動。美國還變本加厲，增加、輪換部署，增設軍事基地，這只會帶來更多安全風險。

關於美方有關中美兩軍溝通的言論，景建峰表示，中方重視中美兩軍關係，兩軍接觸交流沒有中斷。當前中美兩軍關係面臨困難責任在美方，美方的一系列錯誤言行沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍。

解放軍 習近平 新加坡

上一則

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

下一則

拜登簽署債限法案 紐時：美債將持續迅速增加

延伸閱讀

習近平：國家統一永遠是中國核心利益中的核心

習近平：國家統一永遠是中國核心利益中的核心
「台獨金孫」稱想與習近平晚餐 侯友宜：肉麻當有趣

「台獨金孫」稱想與習近平晚餐 侯友宜：肉麻當有趣
習近平北京看望學校 要學生「從小聽黨話、跟黨走」

習近平北京看望學校 要學生「從小聽黨話、跟黨走」
習近平召開國安委會：準備經受驚濤駭浪

習近平召開國安委會：準備經受驚濤駭浪

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」