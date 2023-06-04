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美中防長針鋒相對 奧斯丁：台海衝突將是毀滅性 李尚福：中國必須也必然統一

記者陳宥菘／綜合報導
美國防長奧斯丁3日上午以「美國在印太地區的領導力」為題，在「香格里拉對話」首場全體大會上演說，稱台海衝突將是毀滅性的，籲北京與美軍事對話。(美聯社)
美國防長奧斯丁3日上午以「美國在印太地區的領導力」為題，在「香格里拉對話」首場全體大會上演說，稱台海衝突將是毀滅性的，籲北京與美軍事對話。(美聯社)

國防部奧斯丁3日於新加坡第20屆「香格里拉對話」大會演說表示，台海若爆衝突將是毀滅性的，但衝突並非不可避免，美國有決心維護台海和平穩定，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「對話是必要的，而非獎勵」。4日演講的中國國防部長李尚福則說，「中國必須統一，也必然統一」，他強調要用相互尊重取代霸凌霸道。

「香格里拉對話」亞洲安全會議3日進行至第二天，奧斯丁當天上午以「美國在印太地區的領導力」為題演說。

就台海議題，奧斯丁表示，美國仍然堅定地致力於按長期奉行的「一中政策」維持現狀，並根據「台灣關係法」履行相關義務，他重申，美方持續堅決反對任何一方單方面改變現狀。

奧斯丁指出，台海若爆發衝突，將是毀滅性的，包含危及商業海上航線和全球供應鏈的安全，因此美國和世界上愈來愈多的國家一樣，都堅定不移地維護台海的和平穩定。他並稱，台海衝突「並非不可避免」。

奧斯丁呼籲美中進行軍事對話

就美中關係、美國在印太區域領導力，奧斯丁表示，美方並不尋求新冷戰，兩國間的競爭「永遠不應該演變成衝突」，他說，該地區永遠不應該分裂為敵對的集團，相反，美方正在努力加強對衝突的防範，加倍進行外交努力，加強地區和平與穩定。

他還表示，美中保持開放的溝通渠道相當重要，尤以兩國的國防和軍事領導人之間為重。他強調，中美的對話並非獎勵，而是必要的，而對於「負責任」的國防領導人來說，任何時候都是適合對話的時

美中防長曾在2日「香格里拉對話」開幕晚宴上握手、簡短寒暄幾句，奧斯丁回應表示，「晚餐時親切的握手，不能代替實質性的接觸」，他強調，兩邊談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。他還表示，「我深感擔憂，中國一直不願意更認真地參與兩軍之間更好的危機管理機制。但我希望這種情況會盡快改變」。

中國國防部長李尚福4日在香格里拉對話會上批評美國把「亞太北約化」，本質就是綁架地...
中國國防部長李尚福4日在香格里拉對話會上批評美國把「亞太北約化」，本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗，他並說，「中國必須統一，也必然統一」。(歐新社)

李尚福批評美國印太戰略製造衝突

中國國防部長李尚福(4日)在香格里拉對話會上發表中國的新安全倡議主題演講。他表示，有的國家肆意插手他國內政和地區事務，動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動「顏色革命」和代理人戰爭，搞亂一個地區後一走了之，留下一個爛攤子，決不能讓這樣的事在亞太被複製。 

他並批評美國的「印太戰略」，稱不管什麼戰略都不能以意識形態劃線。試圖推進「亞太北約化」，本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會讓亞太陷入到撕裂、紛爭和衝突的漩渦。 

關於台灣問題，李尚福表示，任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。他說，中國必須統一，也必然統一。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。 

關於南海問題，李尚福批評一些域外國家在南海以航行自由之名行航行霸權之實，想把南海攪亂以從中謀利，須高度警惕、堅決抵制。

奧斯丁 國防部 新加坡

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