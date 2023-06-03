聯準會6月暫不升息 市場預測7月再升

聯準會 (Fed)通常根據勞動力需求和通膨率成長是否停滯決定利率政策，由於勞工部 2日的就業報告顯示經濟似乎不夠強勁，官員們6月底預計仍暫不升息 ，到7月或今年稍晚再調升基準利率。

華爾街日報報導，勞工部2日公布5月非農就業人口增加33萬9000人，3月及4月的數據修正後為淨增9萬3000個職位，顯示勞動力需求偏強。然而，5月就業人數事實上下降，失業率為3.7%，比上個月的3.4%稍高。

此外，5月的收入增幅也沒有顯著上升，平均時薪月增幅為0.3%，低於4月的0.4%，也低於去年同期的強勁成長。這表明目前勞動力市場雖熱，卻並未導致薪酬增長加速。

不過這也是連續第14次薪資成長超過華爾街預期。投行Evercore ISI副董古哈(Krishna Guha)表示，鑑於這種趨勢，結論是勞動力市場的勢頭可能比標準模型顯示的更強。

古哈稱，在經濟成長放緩時勞工部的數據可能會出現好壞參半的情況，提供聯準會6月按兵不動的理由，到7月再升息，除非屆時數據顯示出更多經濟降溫的跡象。

另一份廣受關注的通膨報告則是勞工部於13日的消費者價格指數報告，而聯準會政策會議則是13、14日召開。聯準會官員們本周末依照以往進入靜默期，避免在會議前討論經濟和政策前景。

聯準會3月表示可能至少需升息到5.5%，才能永久將通膨率壓回2%。但隨後發生矽谷銀行等一連串擠兌、倒閉事件，讓官員們認為可能不需要如此大幅升息；迄今經濟活動卻未顯示收緊貸款標準後，銀行業受到任何顯著影響。

聯邦公開市場委員會的四名成員因此表示傾向在本次會議升息，主席鮑爾(Jerome Powell)等其他人則支持暫不升息，除非數據顯示經濟比預期中強勁。

聯準會貨幣政策副主席傑佛森(Philip Jefferson)周三已明確表示，官員們可能在會議上放棄升息。「若會議上維持利率不變，不應解釋為我們已經達到本周期的利率高點。事實上，不升息讓委員會在決定下一步政策收緊的程度前，得以觀察更多數據」。