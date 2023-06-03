我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

聯準會6月暫不升息 市場預測7月再升

編譯廖振堯／綜合2日電

聯準會(Fed)通常根據勞動力需求和通膨率成長是否停滯決定利率政策，由於勞工部2日的就業報告顯示經濟似乎不夠強勁，官員們6月底預計仍暫不升息，到7月或今年稍晚再調升基準利率。

華爾街日報報導，勞工部2日公布5月非農就業人口增加33萬9000人，3月及4月的數據修正後為淨增9萬3000個職位，顯示勞動力需求偏強。然而，5月就業人數事實上下降，失業率為3.7%，比上個月的3.4%稍高。

此外，5月的收入增幅也沒有顯著上升，平均時薪月增幅為0.3%，低於4月的0.4%，也低於去年同期的強勁成長。這表明目前勞動力市場雖熱，卻並未導致薪酬增長加速。

不過這也是連續第14次薪資成長超過華爾街預期。投行Evercore ISI副董古哈(Krishna Guha)表示，鑑於這種趨勢，結論是勞動力市場的勢頭可能比標準模型顯示的更強。

古哈稱，在經濟成長放緩時勞工部的數據可能會出現好壞參半的情況，提供聯準會6月按兵不動的理由，到7月再升息，除非屆時數據顯示出更多經濟降溫的跡象。

另一份廣受關注的通膨報告則是勞工部於13日的消費者價格指數報告，而聯準會政策會議則是13、14日召開。聯準會官員們本周末依照以往進入靜默期，避免在會議前討論經濟和政策前景。

聯準會3月表示可能至少需升息到5.5%，才能永久將通膨率壓回2%。但隨後發生矽谷銀行等一連串擠兌、倒閉事件，讓官員們認為可能不需要如此大幅升息；迄今經濟活動卻未顯示收緊貸款標準後，銀行業受到任何顯著影響。

聯邦公開市場委員會的四名成員因此表示傾向在本次會議升息，主席鮑爾(Jerome Powell)等其他人則支持暫不升息，除非數據顯示經濟比預期中強勁。

聯準會貨幣政策副主席傑佛森(Philip Jefferson)周三已明確表示，官員們可能在會議上放棄升息。「若會議上維持利率不變，不應解釋為我們已經達到本周期的利率高點。事實上，不升息讓委員會在決定下一步政策收緊的程度前，得以觀察更多數據」。

升息 勞工部 聯準會

上一則

天才老爹又遭控：54年前下藥性侵玩伴女郎

下一則

5月增33.9萬個就業機會 失業率升至3.7% 經濟前景難料

延伸閱讀

去年新生兒降至366萬人 專家：未來10年勞動力 移民補缺

去年新生兒降至366萬人 專家：未來10年勞動力 移民補缺
債限法案過關利多失靈 美元邁向1月來最大周線跌幅

債限法案過關利多失靈 美元邁向1月來最大周線跌幅
促金山經濟復甦 市府勞動力發展辦公室換將

促金山經濟復甦 市府勞動力發展辦公室換將
房貸利率續攀 市場憂再加息

房貸利率續攀 市場憂再加息

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…