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逼迫拜登談判、 獲2/3共和黨人支持 麥卡錫坐穩議長

編譯盧炯燊／綜合1日電
談判期間，眾院議長麥卡錫(左二)購買食物給報導債限談判的記者。(美聯社)
談判期間，眾院議長麥卡錫(左二)購買食物給報導債限談判的記者。(美聯社)

共和黨控制的眾院，在保守派反對下，最終還是以314票對117票通過白宮與議長麥卡錫達成的債務上限協議；整個過程證明了麥卡錫先是有能力將總統拜登拉進談判共和黨的優先事項，然後調集眾院內超過三分二共和黨人來推動兩黨立法。

不過路透報導，值得注意的是，債務上限法案獲通過只是麥卡錫的「慘勝」，因為這個法案獲得民主黨165票支持，相反在眾院占多數的共和黨人，支持者只得149票。

共和黨國會眾議員及分析人士均表示，麥卡錫之所以能夠迫使拜登坐到談判桌前，乃是他將債務上限法案帶到談判桌，迫使拜登非談不可。

在此之前，拜登一直拒絕麥卡錫就債務上限展開談判的要求。白宮辯稱，拜登與麥卡錫之間的會談不是有關債務上限的談判。白宮談判代表兼管理和預算辦公室(OMB)主任楊格(Shalanda Young)堅稱，「你可以稱之為談判；我稱之為聲明。」然而不管怎樣說，拜登就是與麥卡錫談了。

另一方面，麥卡錫獲得眾院多數共和黨人支持，成功地坐穩議長之職。有黨內國會議員表示，麥卡錫主要是透過多數黨的黨團核心，成功地培養黨團成員來獲取支持。

麥卡錫還透過可信賴的朋友及長期合作夥伴擴大影響力，例如參與談判的共和黨國會眾議員麥亨利(Patrick McHenry)及葛瑞夫斯(Garret Graves)，都是麥卡錫的盟友。

儘管債限協議獲通過，但麥卡錫並未完全走出險境，黨內強硬保守派憤怒過後，極有可能提案罷免他，因為麥卡錫今年1月爭取成為議長的條件之一，是允許任何一位共和黨國會眾議員都可提出「讓出位置」的動議，針對是否罷免他展開投票。

這個承諾讓眾院共和黨極右派「自由黨團」(Freedom Caucus)及其盟友取得更大權力，可以隨時發難，一名成員揚言正在考慮下一步行動。

麥卡錫 共和黨 拜登

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