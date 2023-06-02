逼迫拜登談判、 獲2/3共和黨人支持 麥卡錫坐穩議長

談判期間，眾院議長麥卡錫(左二)購買食物給報導債限談判的記者。(美聯社)

共和黨 控制的眾院，在保守派反對下，最終還是以314票對117票通過白宮與議長麥卡錫 達成的債務上限協議；整個過程證明了麥卡錫先是有能力將總統拜登 拉進談判共和黨的優先事項，然後調集眾院內超過三分二共和黨人來推動兩黨立法。

不過路透報導，值得注意的是，債務上限法案獲通過只是麥卡錫的「慘勝」，因為這個法案獲得民主黨165票支持，相反在眾院占多數的共和黨人，支持者只得149票。

共和黨國會眾議員及分析人士均表示，麥卡錫之所以能夠迫使拜登坐到談判桌前，乃是他將債務上限法案帶到談判桌，迫使拜登非談不可。

在此之前，拜登一直拒絕麥卡錫就債務上限展開談判的要求。白宮辯稱，拜登與麥卡錫之間的會談不是有關債務上限的談判。白宮談判代表兼管理和預算辦公室(OMB)主任楊格(Shalanda Young)堅稱，「你可以稱之為談判；我稱之為聲明。」然而不管怎樣說，拜登就是與麥卡錫談了。

另一方面，麥卡錫獲得眾院多數共和黨人支持，成功地坐穩議長之職。有黨內國會議員表示，麥卡錫主要是透過多數黨的黨團核心，成功地培養黨團成員來獲取支持。

麥卡錫還透過可信賴的朋友及長期合作夥伴擴大影響力，例如參與談判的共和黨國會眾議員麥亨利(Patrick McHenry)及葛瑞夫斯(Garret Graves)，都是麥卡錫的盟友。

儘管債限協議獲通過，但麥卡錫並未完全走出險境，黨內強硬保守派憤怒過後，極有可能提案罷免他，因為麥卡錫今年1月爭取成為議長的條件之一，是允許任何一位共和黨國會眾議員都可提出「讓出位置」的動議，針對是否罷免他展開投票。

這個承諾讓眾院共和黨極右派「自由黨團」(Freedom Caucus)及其盟友取得更大權力，可以隨時發難，一名成員揚言正在考慮下一步行動。