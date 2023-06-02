川普：共和黨應該「經歷更多痛苦」達成債限協議

前總統川普 1日將矛頭指向國會眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和白宮達成的債限協議，雖未直接提及，但他在愛阿華州首府第摩因(Des Moines)演說時暗示，共和黨 應該「經歷更多痛苦」來達成協議。

川普是在宣布參選後第二度到愛阿華州競選，他在演說時表示：「在過去幾天，也許我們應該經歷更多痛苦才達成協議，如果你明白我的意思，但沒關係。」

自從拜登總統和共和黨籍眾院議長麥卡錫上周達成協議宣布提高債限以來，川普一直保持沉默；與此同時，他的2024年總統大選黨內初選競爭對手，包括德桑提斯、潘斯等則發聲反對該協議；本月稍早，協議尚未敲定前，川普曾說「除非得到他們想要的一切，否則共和黨不應該達成債限協議」。

川普的頭號競爭對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)29日表示，如果協議通過，「我們的國家仍將快速走向破產。」包括前副總統潘斯(Mike Pence)、保守派創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等競爭對手也猛烈抨擊該協議。

本周稍早一群保守派共和黨眾院成員誓言反對該協議，但最終眾院於31日表決以314比117票通過債限協議，約三分之二的共和黨議員投票支持；另外有部分保守派成員曾暗示要提議罷免麥卡錫。