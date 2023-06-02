我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

川普：共和黨應該「經歷更多痛苦」達成債限協議

編譯徐薏茹／綜合1日電

前總統川普1日將矛頭指向國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和白宮達成的債限協議，雖未直接提及，但他在愛阿華州首府第摩因(Des Moines)演說時暗示，共和黨應該「經歷更多痛苦」來達成協議。

川普是在宣布參選後第二度到愛阿華州競選，他在演說時表示：「在過去幾天，也許我們應該經歷更多痛苦才達成協議，如果你明白我的意思，但沒關係。」

自從拜登總統和共和黨籍眾院議長麥卡錫上周達成協議宣布提高債限以來，川普一直保持沉默；與此同時，他的2024年總統大選黨內初選競爭對手，包括德桑提斯、潘斯等則發聲反對該協議；本月稍早，協議尚未敲定前，川普曾說「除非得到他們想要的一切，否則共和黨不應該達成債限協議」。

川普的頭號競爭對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)29日表示，如果協議通過，「我們的國家仍將快速走向破產。」包括前副總統潘斯(Mike Pence)、保守派創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等競爭對手也猛烈抨擊該協議。

本周稍早一群保守派共和黨眾院成員誓言反對該協議，但最終眾院於31日表決以314比117票通過債限協議，約三分之二的共和黨議員投票支持；另外有部分保守派成員曾暗示要提議罷免麥卡錫。

共和黨 川普 眾院

上一則

台美44年來最完整貿易協定 中批違反「一中」

下一則

至2025難有重大改革 拜登稅改因債限協議無法兌現

延伸閱讀

迫拜登債限談判、掃黨內雜音 麥卡錫坐穩議長

迫拜登債限談判、掃黨內雜音 麥卡錫坐穩議長
共和黨議員：黨團未同意債限協議 恐觸動罷免麥卡錫

共和黨議員：黨團未同意債限協議 恐觸動罷免麥卡錫
偷出白宮？川普錄音檔外流 自稱卸任後保有機密文件

偷出白宮？川普錄音檔外流 自稱卸任後保有機密文件
關鍵州愛阿華造勢 德桑提斯開砲批「他」左傾

關鍵州愛阿華造勢 德桑提斯開砲批「他」左傾

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行