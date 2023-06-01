共和黨議員：黨團未同意債限協議 恐觸動罷免麥卡錫

眾院共和黨極右派自由黨團反對麥卡錫議長同意的債限協議，揚言如果通過將罷免議長。圖中為眾議員洛伊。（美聯社）

共和黨 聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，佛州)30日表示，通過債限協議而未取得眾院 共和黨團大多數同意，就會「立即」觸動提案，罷免議長麥卡錫 。

國會山莊報(The Hill)報導，蓋茲對Newsmax新聞頻道表示，若是眾院大多數共和黨議員反對一項法案，而得用到民主黨議員來通過它，那就等於是明目張膽地違反共和黨與麥卡錫達成的協議、讓他當上議長的協議，很可能立即觸動提案，讓麥卡錫的職位不保。

蓋茨表示，他認為麥卡錫議長曉得這種狀況，因此賣力確保自己能取得120、150或160張票；也因如此，「我們這些不支該法案的人，試著指出許多債限協議裡的變革，本質上在搽脂抹粉」。

共和黨在眾院有222席，至少25位黨籍議員已表示，不會支持麥卡錫與拜登總統敲定的調升債限協議，蓋茨名列其中之一。

但蓋茨5月26日也曾表示，他認為麥卡錫的議長寶座「不會有嚴重威脅」，另預測法案會取得民主黨80到100票、共和黨140到160票支持而過關；當時協商還沒達成協議。

蓋茨上周在推特發文表示，沒人指望媒體此刻大談要麥卡錫下台。

20名強硬保守派議員1月在議長選舉時，掣肘麥卡錫，直到最後與麥卡錫達成協議，降低門檻，讓一席議員都能發動提案撤換議長，蓋茨也屬其中之一。

麥卡錫28日表示，即使有些保守派強烈反對他與拜登達成協議，他「沒那麼在意」失去議長職務。

共和黨眾議員畢紹普 (Dan Bishop，北卡州) 30日率先發難，支持因債限協議而罷免麥卡錫的議長職位，但他並沒提起罷免案，只表示要與他人會商後決定。